Sur le papier, Karim Benzema (30 ans) signe la saison la plus pauvre en buts depuis qu’il a rejoint le Real Madrid en 2009. Auteur de 5 petits buts en Liga (26 matches), l’attaquant français n’a eu davantage de réussite hier soir sur le terrain de Malaga à l’occasion de la victoire de la Casa Blanca (2-1). Une rencontre durant laquelle l’ancien Lyonnais n’a pas trouvé le chemin des filets, mais où il a su encore une fois faire preuve d’un sens du collectif en se démenant pour ses partenaires. Et c’est justement ce qui fait débat dans la presse madrilène.

Interrogé à l’issue de la rencontre, Zinedine Zidane a reconnu que son buteur ne vivait pas une saison très prolifique. « Nous savons que Karim est un bon joueur. Il ne va pas jeter l’éponge. Il aimerait marquer et a eu des occasions. Il a très bien joué, il ne lui a manqué que le but. C’est compliqué au niveau des buts cette saison, mais il reste encore des matches à jouer ». Un manque d’efficacité qui ne plaît pas forcément à Marca qui a reproché au Français de « privilégier désormais systématiquement la passe à un coéquipier plutôt que de tenter sa chance face au but ». Un sens du collectif que l’on ne peut reprocher au joueur, mais qui fait tiquer certains dont les attentes sont tout autre pour un attaquant de pointe.

Benzema se réinvente en milieu

Pour AS, le nouveau visage de Benzema ne donne toutefois pas lieu aux mêmes critiques. Dans son édition du jour, le quotidien écrit : « Benzema se réinvente en une espèce de milieu de terrain, presque par obligation. Le Français semble avoir abandonné tout espoir de marquer des buts comme un vrai numéro neuf. À la Rosaleda (le stade de Malaga), il a préféré rester dans le rôle que son entraîneur évoquait lors de sa prolongation de contrat : « un attaquant moderne, ce n’est pas seulement marquer des buts. » »

Un constat appuyé par une statistique parlante. Hier, il a fait 31 passes dans le camp adverse, soit le double de la moyenne cette saison, et plus que Asensio et Lucas Vazquez, deux éléments censés alimenter les attaquants. « Hier, Benzema a vu Casemiro égaler son total de buts en Liga, mais il a montré sur certaines actions ce qui pourrait être sa nouvelle utilité au sein de l’équipe », ajoute le journal, à savoir son double contact suivi du décalage pour Isco à l’origine du but de Casemiro et son travail en toute fin de match pour servir Sergio Ramos. Reste que si ce sens du collectif est apprécié par plusieurs joueurs du vestiaire merengue, dont Cristiano Ronaldo, pas sûr que cela suffise à éviter l’arrivée d’un buteur de renom. Un possible concurrent qui, à l’heure actuelle, mettrait Benzema sur le banc.