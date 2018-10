Arrivé pour 45 millions d’euros au Real Madrid, le Brésilien a pour le moment dû se contenter de quelques minutes de jeu lors du derby madrilène du week-end dernier, soldé par un 0-0. Sinon, c’était en troisième division, avec le Real Madrid, que l’ancienne pépite de Flamengo devait faire ses preuves. Une situation qui inquiétait les dirigeants merengues, inquiets de voir sa progression se freiner, en plus de l’existence d’une clause qui pourrait lui permettre de revenir au Brésil en prêt cet hiver.

Mais comme l’explique Marca, on devrait maintenant le voir plus régulièrement, puisque Julen Lopetegui serait prêt à lui accorder plus de temps de jeu. Il était même prévu qu’il puisse jouer un peu lors de la défaite chez le CSKA Moscou en milieu de semaine en Ligue des Champions, mais la blessure de Dani Carvajal et le scénario du match ont chamboulé les plans de l’entraîneur merengue.

Vinicius Junior, la solution ?

Il faut dire que le joueur de seulement 18 ans travaille plutôt bien à l’entraînement comme le confirment des employés du club au journal, et les quelques minutes où on l’a vu sur la pelouse du Santiago Bernabéu face à l’Atlético ont été plutôt convaincantes. Selon le journal espagnol, le fait que ses coéquipiers le cherchent régulièrement dans le jeu aurait beaucoup plu au staff technique madrilène, tout comme sa capacité à supporter la pression et son caractère lorsqu’il a le cuir entre les pieds.

Au sein du club, on pense même qu’il pourrait beaucoup aider l’équipe, qui peine à marquer. De là à être la solution aux difficultés des Madrilènes pour expédier le ballon au fond des cages rivales ? Il est bien trop tôt pour le dire, mais les Merengues étant sur une série de trois matchs sans marquer, Vinicius a clairement des choses à apporter devant ! A lui de saisir sa chance, peut-être dès cet après-midi face à Alavés.