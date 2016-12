Ce mardi soir, Samir Nasri a vu son compte Twitter piraté et on peut dire que le hacker n’y a pas été de main morte puisqu’il a révélé que le joueur aurait eu affaire à des soins en clinique, chez Drip Doctors (aux États-Unis d’Amérique). En plus, celui - ou celle- qui s’est amusée avec son compte a révélé que le joueur aurait eu droit à quelques services sexuels avec l’une des femmes qui travaillent à l’institut. Mais cela ne s’est pas arrêté là.

Ce mercredi, le très sérieux journal El Pais, révèle qu’une enquête a été ouverte contre le milieu de terrain international français du FC Séville prêté par Manchester City par l’agence mondiale contre le dopage (AMA). En effet, dans cette clinique, Samir Nasri aurait eu recours à des soins par intraveineuse, mais il s’avère que cela est interdit si le produit injecté, même autorisé, est supérieur à une quantité de 50ML, et encore plus bien entendu si la substance en question est sur la liste des produits interdits.

Séville soutient Nasri

« Qu’un athlète soit dans une clinique comme cela est déjà suspect », a expliqué une source de l’agence espagnole de protection, de la santé et du sport (AEPSAD) au quotidien espagnol. Joint par nos soins, l’AEPSAD n’a pas répondu à nos sollicitations. En outre, le club a indiqué au quotidien qu’il s’entretiendrait avec le Français ce jeudi, à son retour de vacances. Les dirigeants sévillans trouvent toute cette histoire assez étrange et se tiennent à l’écoute de toute information permettant d’y voir plus clair. « Nous sommes à disposition, bien qu’il nous semblerait étrange que la propre clinique fasse de la publicité pour un traitement qui puisse être préjudiciable ou illégal », a-t-on fait savoir au club toujours, qui a confiance en Nasri.

« Nous avons appliqué à Nasri Immunité IV Drip (sérum d’immunité par voies intraveineuses, en anglais) pour garder le corps hydraté et en bonne santé au cours de la saison exigeante avec Séville », expliquait dans un tweet l’agence hier soir. Ces petits messages risquent donc de coûter très cher à Samir Nasri qui avait pourtant réussi à se refaire une belle image sportive grâce à ses débuts très réussis du côté de la ville andalouse...