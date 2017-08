Le FC Barcelone organisait ce lundi son 38e Congrès de Penyes (groupes de socios). Et évidemment, le départ de Neymar (25 ans) au Paris SG était sur toutes les lèvres. Alors, le président du club catalan Josep Maria Bartomeu a mis un point d’orgue à démarrer son discours sur ce sujet, comme pour rapidement tourner la page. « Je veux vous parler d’avenir. Nous sommes le Barça, un club chéri autour du monde. Mais, avant cela, nous voulons sceller un chapitre du passé, Neymar », a-t-il lancé avant de poursuivre. « Il a voulu partir, c’est sa décision, bien que nous voulions le conserver et avons tout fait pour, avec responsabilité. Nous avons respecté sa décision, même si nous ne la partagions pas. Il y a une limite », a-t-il indiqué, défendant bec et ongles son club, n’hésitant pas à tailler le PSG au passage.

« Aucun joueur ne peut être au-dessus du Barça. Aucun intérêt personnel ne peut être supérieur à celui du Barça. Nous avons plus de 118 ans d’histoire avec de nombreux grands joueurs. Nous sommes un club de plus de 140 000 socios. Le Barça n’est la propriété d’aucun groupe, d’aucun investisseur, d’aucun cheikh ou oligarque », a-t-il lancé, rappelant que le transfert avait été présenté à l’UEFA dans le cadre des règles du fair-play financier, « face à l’inflation des prix du marché des transferts et pour assurer l’avenir du football ». « On ne peut dépenser plus que ce qu’on gagne », a-t-il ensuite lâché, plein de sous-entendus.

Le PSG taclé, Neymar en prend pour son grade

L’homme fort de la formation blaugrana s’en est ensuite pris au jeune Auriverde, dont il a taclé le comportement. « Nous savions qu’il y avait une possibilité que Neymar nous quitte un jour, c’est pourquoi nous avions augmenté sa clause lors de sa dernière prolongation. Ce transfert nous assure une certaine tranquillité économique. S’il restait, le Barça conservait un grand joueur. S’il partait, nous savions que nous pourrions le remplacer par des joueurs compétitifs. Il a pris sa décision, mais la forme n’est pas correcte. Il ne s’est pas comporté comme nous l’attendons d’un joueur du Barça. Nous aurions préféré plus de franchise », a-t-il avoué.

Et pour mieux manifester sa déception envers la star de la Seleção, le patron de l’écurie catalane l’a comparé à Lionel Messi. « L’engagement de Lionel Messi avec le Barça devrait être un exemple pour nos joueurs, ou ceux qui voudraient nous rejoindre. Comme Andrés Iniesta, avec qui nous négocions pour qu’il prolonge sa carrière sportive avec le Barça. Avec Leo, nous allons signer la prolongation dans les prochains jours », a-t-il indiqué, avant d’insister. « On ne parlera plus désormais de trident, mais d’équipe. Et rappelons que nous avons toujours le meilleur joueur du monde dans notre équipe, Lionel Messi. Nous allons continuer dans son sillage », a-t-il conclu. La pilule Neymar a décidément du mal à passer et tous les moyens sont bons pour le faire savoir...