Chaque transfert a ses répercussions. En déboursant 220 M€ pour recruter Neymar, le PSG a alerté le gotha du football européen. Le Real Madrid s’est donc activé pour rehausser les clauses libératoires de ses joueurs, à l’image de celles d’Isco (passée de 150 M€ à 700 M€) et d’Asensio (passée de 80 M€ à 350 M€). Et voilà que Liverpool a claqué 84 M€ pour recruter Virgil Van Dijk, défenseur central de Southampton âgé de 26 ans. Un montant record pour un défenseur, quelques mois seulement après que Manchester a également lâché des sommes folles pour ses latéraux (Mendy, Walker et Danilo).

L’offensive de Liverpool est prise très au sérieux en Espagne, et notamment du côté du FC Barcelone comme le rapporte Sport. Car le club catalan compte dans ses rangs un élément jugé indispensable pour l’avenir, le Français Samuel Umtiti, dont la clause libératoire s’élève « seulement » à 60 M€. Ce qui paraissait suffisamment dissuasif pour les courtisans, au moment de la signature du joueur formé à Lyon en 2016. Désormais, ce montant apparaît facilement atteignable, à défaut d’être devenu dérisoire, principalement pour des clubs anglais aux moyens quasi-illimités en raison de la hausse de leurs revenus.

Manchester United et Manchester City sont ainsi répertoriés comme très intéressés par le défenseur central gaucher. Les Citizens, qui étaient sur le dossier Van Dijk, se sont fait doubler et souhaitent se renforcer défensivement. Le Daily Telegraph évoque à nouveau les noms d’Iñigo Martinez et de Johnny Evans, mais Umtiti aurait les faveurs de Pep Guardiola. De même, José Mourinho renforcerait bien l’axe gauche de sa défense avec l’international français. Le Barça souhaite donc vite revoir les conditions de son joueur, pour augmenter sa clause libératoire et éviter un départ non souhaité.