La formidable académie rapporte décidément beaucoup à l’Olympique Lyonnais cet été. Après Willem Geubbels (16 ans), vendu pour 20 M€ hors bonus à l’AS Monaco, Mouctar Diakhaby (21 ans) quitte lui aussi le nid. Le jeune défenseur central, lancé avec les professionnels en 2016/17 (34 apparitions toutes compétitions confondues), file au FC Valence au terme d’un exercice plus compliqué (21 apparitions toutes compétitions confondues).

L’international Espoirs tricolore (9 sélections, 1 but), qui était sous contrat jusqu’en juin 2022 à l’OL, rejoint les pensionnaires de Mestalla, qui se cherchaient du renfort dans ce secteur de jeu, pour accompagner Gabriel Paulista (27 ans), Ezequiel Garay (31 ans), Ruben Vezo (24 ans) et Jeison Murillo (26 ans). Et pour s’offrir le pur produit du centre de formation rhodanien, les Valencians n’ont pas hésité à mettre 15 M€ sur la table. « Le FC Valence est parvenu ce jeudi à un accord avec l’Olympique Lyonnais pour le transfert du défenseur central français Mouctar Diakhaby, qui a signé son contrat jusqu’en juin 2023, avec une clause libératoire de 100 M€ », peut-on lire sur le communiqué officiel.

Le club ché participera lui aussi à la Ligue des Champions la saison prochaine. Une compétition qu’il retrouvera puisqu’il l’a disputée en 2016/17 avec les Lyonnais (3 apparitions, 2 contre la Juventus Turin et 1 face au FC Séville). L’Olympique Lyonnais dégage donc des liquidités grâce à ce transfert. De quoi réinvestir sur le marché pour compenser ce départ et oublier l’échec Abdou Diallo (22 ans, Mayence), qui a préféré le Borussia Dortmund à l’OL.