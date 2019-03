Toute la presse espagnole est en émoi ! Zinedine Zidane revient sur le banc de touche du Real Madrid pour succéder à Santiago Solari ! L’information, avancée par El Chiringuito de Jugones et confirmée depuis par Marca et la Cadena COPE, peut paraître surprenante au regard des informations publiées ce lundi matin par El Pais et pourtant elle se confirme de minute en minute.

La direction de la Casa Blanca tiendra une réunion ce lundi aux alentours de 18h pour entériner le limogeage de Solari, qui avait tout de même été prolongé jusqu’en juin 2021 il y a quelques semaines, et valider le retour de ZZ sur le banc. Après avoir hésité dans un premier temps, le technicien tricolore s’est donc visiblement laissé convaincre par Florentino Pérez.

Pacifier le vestiaire

Le Français dirigera son premier entraînement à Valdebebas ce mardi matin. Il aura pour mission première de pacifier - comme lors de son premier passage - un vestiaire miné par les tensions (les états d’âme de Marcelo, les coups de gueule de Sergio Ramos, le cas Isco, l’isolement de Gareth Bale), éliminé de la Coupe du Roi et de la Ligue des Champions et largué par le FC Barcelone au classement de Liga (12 points de retard après 27 journées).

Annoncé avec insistance du côté de la Juventus Turin ou Chelsea, le champion du Monde 1998 a donc décidé de revenir au Real, où il a construit sa légende en remportant les trois dernières Ligues des Champions, une Liga, deux Mondiaux des Clubs, deux Supercoupes d’Europe et une Supercoupe d’Espagne. Un sacré défi en perspective. Une sacrée de prise de risque.

