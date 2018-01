L’histoire se répète pour Monaco. Alors qu’une nouvelle fenêtre mercato vient de s’ouvrir, le club de la Principauté va subir de nombreux assauts, notamment venant de la part de clubs de Premier League, qui vont tenter de s’emparer des meilleurs éléments monégasques. L’été dernier déjà, nombreux ont été les joueurs qui ont quitté le Rocher (Bakayoko, Mbappé ou encore Mendy), mais à l’époque, le club présidé par Dmitri Rybolovlev avait tout de même réussi à conserver Thomas Lemar, qui ne manquait pas de prétendants.

Mais cet hiver, la donne pourrait changer si on se fie aux informations avancées par le quotidien l’Equipe, puisqu’il est toujours dans le viseur de plusieurs grosses écuries anglaises. Arsenal en aurait même fait le potentiel remplaçant d’Alexis Sanchez, dont le contrat expire en juin prochain. Une prolongation de l’international chilien avec les Gunners ne semble pas à l’ordre du jour, et ces derniers travaillent donc sur son remplaçant.

Monaco pourrait accepter de s’en défaire

L’été dernier déjà, le club de la capitale anglaise avait lancé des attaques pour se l’offrir, sans succès. Seulement, la différence c’est qu’aujourd’hui, Lemar pourrait avoir un bon de sortie, toujours selon le quotidien national. Ne disputant aucune compétition européenne, Monaco accepterait de négocier en janvier, d’autant plus que l’été prochain, il ne restera "que" deux ans de contrat au joueur, et ce dernier ne souhaite pas prolonger. Il sera donc plus compliqué de le vendre à bon prix lors du mercato estival que maintenant.

Les cannoniers vont cependant avoir de la concurrence. Même si Liverpool aurait choisi Mahrez pour remplacer Coutinho, la piste menant à Lemar reste visiblement d’actualité. Chelsea serait aussi sur le coup. Une chose est sûre, en cas de vente, les Monégasques vont empocher un gros chèque, puisqu’on parlait déjà de potentiels transferts à 100M€ lors du mois d’août dernier. Affaire à suivre...