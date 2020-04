Au fur et à mesure que les jours défilent, on commence à avoir un peu plus d’éléments sur la suite de cette saison de Ligue 1, interrompue en mars avant le début de la 29e journée. Même si le football français semble plutôt divisé et que les réunions se multiplient dans tous les sens, quelques accords sont trouvés. Le dernier en date serait de reprendre, si la situation sanitaire le permet, le championnat en juin. Deux dates ont été cochées par la LFP selon le quotidien l’Equipe : le 3 juin ou le 17 de ce même mois.

Et ce lundi soir, c’est RMC Sport qui dévoile de nouvelles informations sur la fin de cette saison 2019/20, qui, quoi qu’il arrive sera disputée dans des conditions particulières. Le média affirme ainsi que la Ligue 1 et la Ligue 2 pourraient finalement ne pas se terminer en 38 journées. Le calendrier pourrait ainsi être raccourci, notamment parce qu’il y a une date butoir pour la Ligue 1 : le 25 juillet. Le bureau de la LFP a en tout cas validé cette hypothèse, toujours selon la radio, qui cite les propos d’un président de club : « si on reprenait le football fin mai, c’est possible de finir les dix matchs en Ligue 1. Mais si on reprend le football après le 15 juin, en comptant les semaines de préparation, c’est impossible de jouer 10 matchs en moins de 30 jours ».

Et après les dernières déclarations du président Emmanuel Macron, avec un confinement prolongé jusqu’au 11 mai et la fermeture des lieux publics jusqu’au mois de juillet, la possibilité de voir une fin de saison raccourcie prend encore plus d’ampleur. Le champion pourrait donc bien être sacré en 34 journées par exemple, et l’hypothèse que le PSG soit officiellement champion avant même de reprendre la compétition est aussi à prendre en compte. Une chose semble sûre, le chantier est énorme, puisque quoiqu’il arrive il faudra également s’occuper des problématiques liées aux droits TV, au mercato et aux contrats des joueurs, entre autres...