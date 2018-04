En pleine lutte pour le maintien, Lille (19e) se déplaçait sur la pelouse de Bordeaux (12e) avec l’objectif de sortir de la zone de relégation. Pour cela, il fallait prendre le meilleur sur une équipe girondine en pleine crise. Installés dans le milieu de tableau, les joueurs de Gustavo Poyet n’ont pas remporté le moindre match depuis le 10 février dernier. Une longue disette qui ne laisse plus le moindre espoir aux coéquipiers de Malcom de décrocher une place européenne. Malmenés, les Bordelais encaissaient rapidement un pied de Lebo Mothiba (1-0 ; 13e). À la réception d’un centre de Kevin Malcuit, le Sud-Africain inscrivait au passage son quatrième en neuf matches avec Lille. Bien parti dans ce match, les Lillois craquaient complètement avant la pause. François Kamano marquait tout d’abord sur une erreur d’Hervé Koffi le gardien lillois (1-1, 42e) avant de doubler la mise suite à un centre de Martin Braithwaithe (2-1, 45e). À l’heure de jeu, les Lillois se plombaient eux-mêmes. Auteur d’une semelle sur Lerager, Thiago Mendes recevait un deuxième carton jaune et laissait ses coéquipiers en infériorité numérique (61e). Une punition fatale pour les Lillois qui subissaient face à des Girondins tout en maîtrise. Le score restait identique et Lille continuait de sombrer. Avant-derniers, les Dogues sont plus que jamais menacés.

En bonne posture pour décrocher un maintien tranquille, Dijon (11e) pouvait composter son billet pour la saison prochaine avec un succès sur la pelouse du Stadium Municipal. De son côté, Toulouse (17e) vit l’opération maintien avec beaucoup moins de certitudes. À un point du barragiste, les Pitchounes ont besoin de points et au plus vite. Légèrement dominants, les joueurs de Mickaël Debève se faisaient surprendre par le Coréen Kwon (10e) qui inscrivait au passage son huitième but de la saison. Une réalisation sévère pour les Toulousains qui s’étaient montrés sérieux. Loin d’être résignés, ces derniers se procuraient les meilleures occasions du premier acte par l’intermédiaire de Gradel (12e) et Sanogo (41e). Au retour des vestiaires, Andy Delort manquait de peu l’égalisation, mais Baptiste Reynet effectuait un bel arrêt (55e). Portés vers l’avant, les Toulousains lançaient un véritable siège autour du but du gardien dijonnais. Sans succès, Dijon s’impose et valide quasiment son maintien. De leur côté, les Toulousains restent sous pression.

Bonne opération pour Amiens et Dijon

Placés en seconde partie de tableau, Amiens (15e) et Caen (14e) connaissent des trajectoires différentes. Invaincus lors des trois dernières rencontres, les Picards restent notamment sur une victoire précieuse face à Lille (1-0), rival dans la lutte pour le maintien. Revigorés, les joueurs de Christophe Pélissier s’avançaient confiant. De leurs côtés, les Normands vivent des moments plus compliqués avec trois défaites de rang. La tendance des derniers matches sera respectée. Dominants, les Amiénois se portent rapidement à l’avant et maîtrisaient leur adversaire du soir malgré un déchet important de part et d’autre. Finalement, Bakaye Dibassy ouvrait le score sur une remise de Moussa Konaté (1-0, 19e). Un véritable coup dur pour Caen qui encaissait un nouveau pion signé Serge Gakpé à la demi-heure de jeu (2-0, 29e). Au plus mal, les coéquipiers de Rémy Vercoutre étaient totalement dépassés. Au retour des vestiaires, Moussa Konaté convertissait un magnifique déboulé de Gaël Kakuta pour donner un avantage décisif à Amiens (3-0, 53e). Sonné, le Stade Malherbe ne pouvait rien faire malgré une belle reprise de Kouakou détournée par Gurtner (74e). Les Caennais ne trouveront pas la solution et s’inclinent lourdement (3-0). Amiens se rapproche du maintien tandis que le Stade Malherbe manque une belle occasion de se donner de l’air.

Autre « match à 6 points », la confrontation entre Angers (13e) et Strasbourg (16e) s’annonçait prometteuse. Avec 10 points inscrits sur les cinq derniers matches, le SCO se rapprochait tout doucement d’un maintien tranquille. De leur côté, les Alsaciens sont en pleine déliquescence avec six matches de rang sans victoire. Comme le laissait présager les derniers matches, les Angevins prenaient le meilleur dans ce match avec un but précoce du serial buteur Karl Toko Ekambi (1-0, 6e). Servi par Thomas Mangani, le Camerounais en profitait pour inscrire son 17e but de la saison avec les Noirs et Blancs. Sonné les Strasbourgeois n’arrivaient pas à se procurer d’occasions dans le jeu. Ces derniers se mettaient toutefois en évidence sur corner grâce à la qualité de centre de Dimitri Liénard (18e et 24e). En fin de première période, Stéphane Bahoken manquait de peu l’égalisation avant la pause (45e +1). Revenus dans le jeu, les Strasbourgeois perdaient deux joueurs majeurs coup sur coup avec les sorties sur blessure de Jean-Eudes Aholou (46e) et Martin Terrier (53e). Atteint mentalement, Strasbourg obtenait néanmoins un penalty grâce à Jonas Martin qui se chargeait de transformer la sentence (1-1, 71e). Lancé en profondeur, Vincent Manceau parvenait à transmettre le ballon à Karl Toko Ekambi qui marque le but du 2-1 (86e). Toutefois celui-ci sera refusé suite à un hors-jeu d’Angelo Fulgini au départ de l’action. Les deux équipes se quittent sur un match nul qui n’arrange personne.

Enfin la dernière rencontre de la soirée mettait aux prises l’En Avant Guingamp (10e) et Troyes (18e). Avec 38 points inscrits depuis le début de la saison, les Bretons étaient en bonne posture pour s’offrir le maintien. Même si mathématiquement, il faudrait continuer à inscrire des points, un succès contre l’ESTAC serait quasiment synonyme de maintien. De leurs côtés, les Troyens sont en ballottage défavorable et n’ont pas connu la moindre victoire depuis le 17 février dernier face à Metz (1-0). Les hommes de Jean-Louis Garcia avaient donc la volonté de s’imposer et quitter leur position de barragiste. Solides, les Bretons se procuraient les meilleures occasions et Nicolas Benezet donnait l’avantage aux siens d’une reprise de volée (1-0, 23e). Très vite, les Troyens tentaient de réagir par l’intermédiaire de Niane, mais Johnsson captait la tête de l’attaquant (28e). Dans un match plaisant, les deux équipes se rendaient coup pour coup. En tête à la mi-temps, Guingamp revenait mieux et Ludovic Blas, tout juste entré en jeu donnait un peu plus de sérénité à son équipe (2-0, 47e). Les Aubois essayaient de revenir, mais tombaient sur un excellent Johnsson dans les buts guingampais. Le Suédois s’illustrait avec de belles parades (67e, 69e). Finalement Yeni Ngbakoto validait le succès de Guingamp (3-0, 79e). En fin de match, Jimmy Briand concluait la belle soirée bretonne. Grâce à cette victoire, Guingamp possède désormais 41 points et se retrouve quasiment maintenu. De son côté, Troyes fait du surplace et reste barragiste.

Le classement de la Ligue 1

Les matches de la soirée :

Amiens SCO 3-0 Caen : Bakaye Dibassy (20e), Serge Gakpé (29e) et Moussa Konaté (53e) pour Amiens

Bordeaux 2-1 Lille : François Kamano (42e et 45e) pour Bordeaux ; Lebo Mothiba (13e) pour Lille

Toulouse 0-1 Dijon : Kwon Chang-Hoon (10e) pour Dijon

Guingamp 4-0 Troyes : Nicolas Benezet (23e), Ludovic Blas (47e) et Yeni Ngbakoto (79e) et Jimmy Briand (90e +2) pour Guingamp

Angers SCO 1-1 RC Strasbourg : Karl Toko Ekambi (6e) pour Angers ; Jonas Martin (71e sp)