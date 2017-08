L’AS Monaco vit un été relativement compliqué. Après avoir vu des joueurs importants comme Benjamin Mendy, Tiémoué Bakayoko ou Bernardo Silva s’envoler vers de nouveaux horizons, d’autres pourraient suivre dans les jours à venir. On pense forcément à Kylian Mbappé et Fabinho, tous deux objets de convoitise du Paris Saint-Germain, prêt à tout pour les attirer. L’intérêt est plus que réciproque. Et selon les informations du Parisien, cette situation crée des tensions au sein du club.

Effectivement, le média rapporte par exemple que Mbappé est moins impliqué qu’auparavant lors des entraînements et qu’à la Turbie, tout le monde est déjà au courant de ses envies de départs, que le principal intéressé ne cache même plus. Aux dernières nouvelles, le club de la capitale serait même prêt à faire exploser tous les records pour attirer le jeune tricolore. Il pourrait même ne pas être aligné face à Dijon cet après-midi, et Jardim n’est pas content de son attitude et son manque d’efforts défensifs.

Mais c’est surtout avec Fabinho que la situation semble s’être réellement tendue. Le joueur estime qu’il doit rejoindre le club francilien pour espérer être sélectionné avec sa sélection. Le Parisien explique que la frustration du joueur est de plus en plus palpable, à tel point que lundi dernier, il a quitté la séance d’entraînement après avoir essuyé des reproches de ses coéquipiers après un tacle trop vigoureux. Autant dire que Monaco va rapidement devoir prendre une décision vis à vis des deux joueurs, sous peine que la situation s’envenime encore plus.