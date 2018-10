Samedi, l’OGC Nice a perdu contre le Paris Saint-Germain sur le score de trois buts à zéro, le tarif minimum avec le club de la capitale. Mais ce qui inquiète en ce lundi matin, c’est plus la relation entre les deux attaquants de l’effectif : Allan Saint-Maximin et Mario Balotelli. Si le premier est le fer de lance de l’attaque des Aiglons en ce début de saison, le second a bien du mal à se retrouver physiquement et donc à faire des différences, comme il en a l’habitude, devant.

Dans son édition du jour, Nice-Matin fait une sorte de focus sur les deux hommes. Sans surprise, après deux belles saisons, l’international italien souhaite être la star du projet de Patrick Vieira pour qui il a énormément de respect. Mais, à l’heure actuelle, peut-il encore prétendre à ce statut ? Cet été, le Transalpin n’était pas très loin de rejoindre l’Olympique de Marseille, il a finalement décidé de rester dans son cocon sauf que sa préparation physique a été tronquée.

« Ils ont tous les deux un très gros égo »

On le retrouve donc, après huit journées de Ligue 1 (et toujours aucun but), absolument hors de forme et aussi orphelin d’Alassane Pléa, parti du côté du Borussia Möchengladbach. Pendant l’absence de l’ancien de l’Inter Milan, un autre joueur a pris le pouvoir : l’ex-Bastiais Allan Saint-Maximin. Ses jambes de feu en ont encore fait des belles ce samedi contre le Paris SG, mais surtout en première période puisqu’on ne l’a quasiment pas vu dans le second acte.

La question va alors se poser : qui est vraiment le leader d’attaque du Gym ? Qu’est-ce que cela peut engendrer au sein du vestiaire ? C’est là qu’est tout le problème pour Vieira. Si Saint-Maximin est intouchable vis-à-vis de ses performances, comment lui faire comprendre qu’il devra se soumettre à Balotelli qui n’est pas affûté ? « Ils ont tous les deux un très gros égo », a indiqué une source interne du club au quotidien régional. Reste maintenant à savoir comment tout cela va se goupiller alors que l’OGCN a déjà pris du retard en championnat.