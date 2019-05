Il n’y a finalement pas eu de long feuilleton. Le successeur de Rudi Garcia a effectivement été trouvé rapidement par la direction de l’Olympique de Marseille, et surtout par Andoni Zubizarreta, le directeur sportif de l’institution phocéenne. L’Espagnol a joué un rôle clé dans l’arrivée d’André Villas-Boas, qui va donc avoir le défi de qualifier l’Olympique de Marseille pour la Ligue des Champions. Une arrivée qui a surpris les supporters, et certains sont même déçus de son arrivée, mais qui a enthousiasmé la direction marseillaise.

« Nous sommes convaincus que la modernité de ses méthodes, sa vision très pointue du football et son sens de l’innovation seront des atouts majeurs pour aborder un nouveau cycle, qui permettra à notre club de reprendre sa marche en avant. Nous travaillerons en étroite collaboration avec Andoni Zubizarreta et André Villas-Boas, pour remplir les objectifs fixés par Frank McCourt, qui démontre une fois encore tout son engagement et son attachement à l’Olympique de Marseille », confiait par exemple le président Jacques-Henri Eyraud dans le communiqué officiel publié par le club.

Villas-Boas a déjà parlé mercato avec Zubizarreta

Une chose est sûre : André Villas-Boas va avoir du pain sur la planche cet été. Il va ainsi devoir remobiliser une équipe qui risque en plus d’être considérablement bouleversée pendant le mercato, et parvenir dans le même temps à imposer sa patte. Comme l’explique RMC Sport, le Lusitanien a ainsi déjà commencé à travailler sur son effectif pour la saison prochaine et a déjà fixé des axes prioritaires de travail qu’il mettra donc probablement à exécution pendant l’intersaison.

Celui qu’on surnommait à une époque le Special Two a également commencé à rencontrer des salariés du club, à l’image du directeur de la sécurité phocéenne, toujours selon RMC Sport. Et forcément, il a aussi commencé à travailler avec Andoni Zubizarreta en vue du mercato, et on peut imaginer que le Portugais a déjà glissé quelques noms intéressants à l’Espagnol. Villas-Boas devrait donc clairement avoir son mot à dire sur le mercato. L’été va être long, mais on a déjà hâte de voir quels seront les profils recrutés et d’arriver à ces premiers matchs de préparation pour voir ce que nous réserve le Portugais sur le plan tactique.