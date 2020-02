Ce mercredi soir, l’Olympique de Marseille, qui affronte l’AS Saint-Étienne dans le Chaudron (rencontre à suivre en direct sur notre live commenté), saura, avant son match, si Rennes est revenu à sa hauteur puisque les Bretons jouent ce mardi à Lille (rencontre aussi à suivre en direct sur notre merveilleux live commenté). Ce week-end, le SRFC est revenu à trois points de l’OM à la faveur d’une victoire contre Nantes (3-2) alors que les Phocéens n’ont obtenu qu’un point contre Bordeaux (0-0).

Interrogé sur la brouille entre Thomas Tuchel et Kylian Mbappé, AVB a expédié sa réponse : « tu sais le problème avec ma réponse, tu vas porter vers la confrontation Tuchel Mbappé, je n’ai rien à voir là-dedans, c’est à eux de régler ça ». Puis, d’un coup d’un seul, il a décidé de parler de la rencontre entre les Canaris et les pensionnaires du Stade de la Route de Lorient. « Je pense que l’évènement du week-end ce sont les hors-jeu de Rennes-Nantes et le temps additionnel, et ça, ça m’embête un peu. On n’a pas eu de communication de Létang, cette fois. Ces deux hors-jeu, limite, plus le temps additionnel, quand c’est Rennes qui va fêter le 2-2, ça m’inquiète un peu. Le révélateur, sur le 3e but, c’est à n’y rien comprendre. C’est peut-être un problème d’images. Le moment de la frappe de Niang n’est pas coordonné avec la position de Raphinha. C’est de la géométrie ou quoi (rires) », s’est-il exprimé.

« Tous les complots portugais font de belles histoires »

Pour expliquer cette sortie, il faut revenir au début, au commencement. Le 29 novembre dernier l’OM et Rennes se quittaient sur un score égal (1-1), mais le président rennais, Olivier Létang, avait adressé une missive à l’arbitrage : « pour être totalement transparent avec vous, j’avais écrit à M. Garibian avant le match parce que ceux qui sont Rennais connaissent l’historique de M. Schneider avec le Stade Rennais. J’ai trouvé, moi, assez surprenant que pour un match comme celui-là, au Stade Vélodrome, que M. Schneider soit l’arbitre de la rencontre. J’avais écrit à M. Garibian en l’alertant avant la rencontre. Malheureusement, j’ai eu raison. Tout le monde a vu qu’il y avait un penalty qui n’a pas été sifflé. Je ne sais pas pourquoi le VAR n’a pas été utilisé. Pour faire avancer le débat, j’invite M. Garibian à venir nous expliquer, surtout aux acteurs. Aujourd’hui, c’est un capharnaüm. Plus personne ne comprend absolument plus rien ».

Mais ce n’est pas le seul troisième but qui pose problème selon André Villas-Boas. En effet, sur le deuxième but, lors de la frappe de Bourigeaud, Mbaye Niang est en position de hors-jeu et, même si la frappe est détournée par un défenseur des Canaris, il semble que l’avant-centre gêne la vue de Lafont. « Le deuxième but... Cela m’était arrivé avec le Zenit contre le Spartak à la maison. Avec Rondon qui saute au-dessus du ballon et l’arbitre le désigne hors-jeu », a-t-il poursuivi avant de conclure.

« C’est peut-être directement hors jeu. L’arbitre a eu une bonne note, Letang n’a pas fait son communiqué. Le mec de la VAR à Nantes était le même qu’ici en novembre dernier. Tous les complots portugais font de belles histoires (rires). À la fin du match, dire les choses qu’il a dites, c’est sorti dans la presse, c’est bon pour débattre. À la fin, après le match à Nantes, il n’était pas très intéressé de faire de la communication », a ainsi analysé un Villas-Boas caustique. Reste que, maintenant, les confrontations entre les deux formations ont eu lieu, que l’OM a pris quatre points sur six et que le reste de la saison et donc le podium se jouera sur le terrain.