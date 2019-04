Les temps sont durs pour l’Olympique de Marseille. Tenu en échec à domicile par Angers (2-2), le club phocéen était dans l’obligation de mettre un terme à sa terrible série de 41 ans sans victoire en terres bordelaises pour conserver un petit espoir de podium en fin de saison. C’est raté. Battus 2-0 par les Girondins, les Marseillais ont dit adieu à la troisième place synonyme de Ligue des Champions à 99%. De quoi faire enrager un peu plus les supporters phocéens, notamment après une nouvelle prestation collective olympienne peu emballante.

Et si un joueur comme Florian Thauvin a livré un constat très amer mais loin d’être utopique sur la saison marseillaise, Rudi Garcia n’a, semble-t-il, pas vu le même match que son milieu offensif. « Passez-moi l’expression, mais ça fait bien chier que ce ne soit pas pour cette année parce que je pense qu’on méritait mieux dans le contenu. On a fait des erreurs, l’arbitrage a fait des erreurs et ils (les Bordelais) ont été plus efficaces que nous. Ils ont notamment cadré leurs sept tirs alors qu’on a cadré que cinq tirs sur vingt, soit 25%. J’ai résumé le match. Je pourrais m’arrêter là sur cette analyse », a-t-il déclaré en conférence de presse... avant de poursuivre quand même son analyse du match. Et comme souvent avec Rudi Garcia, les critiques sur l’arbitrage ne sont jamais loin.

Garcia charge encore l’arbitrage

« Je suis agacé. On nous a dit qu’il y aurait quelque chose de décidé pour les mains pour la saison prochaine. Il serait temps que ça arrive, c’est clair. Ce qui m’ennuie c’est que, je l’ai déjà dit, c’est que l’arbitre central doit aller voir (l’écran de contrôle vidéo, ndlr). C’est lui qui arbitre, c’est lui qui doit aller voir. Je suis désolé qu’il ne soit pas allé voir la main de Pablo sur le tir de Strootman. Parce que si ça fait 1-0 pour nous, ça change la donne, ça change le match ». Si l’action en question peut effectivement prêter à débat, pas sûr pour autant que l’arbitrage soit l’une des grandes explications du contenu fourni par les coéquipiers de Thauvin. Ni du coaching du coach olympien. Alors que l’OM était mené au score, et que le rythme de la rencontre était loin d’être effréné, le coach olympien a attendu la 70e minute pour faire son premier changement.

Un premier remplacement (Payet par Balotelli) qui a d’ailleurs fait jaser et qui s’est payé par le but du break bordelais inscrit dans la foulée. Idem à la 77e minute. Pourquoi attendre autant de temps pour faire rentrer Morgan Sanson alors que l’entrejeu phocéen n’avait aucun impact ? Le tout sans parler d’un système de jeu dont la configuration défensive (5-2-3) avec un Radonjic en latéral gauche n’était pas franchement une bonne inspiration. Autant de questions qui vont s’ajouter à la très longue liste de critiques faites à Garcia. « On a fait des erreurs. Des erreurs de communication. Sur le deuxième but on se prend le seul contre de la deuxième période sur un ballon que l’on a perdu. Il reste 21 points. On a intérêt à en prendre un maximum. Avec le contenu (d’hier soir) on aurait dû ramener quelque chose. On veut lutter au maximum et jusqu’au bout, on verra après le week-end où on en est », s’est contenté de répondre l’intéressé. Pas sûr que cela suffise...