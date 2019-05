Ce mercredi, la dernière conférence de presse de la saison de l’Olympique de Marseille a tenu toutes ses promesses. Vers 15h15, Rudi Garcia s’est présenté face aux médias en compagnie de son président Jacques-Henri Eyraud. Rapidement et sans grande surprise, le technicien français a officialisé son départ du club phocéen à l’issue de la saison. Une décision commentée par Dimitri Payet quelques instants après, lui qui était le joueur désigné pour parler à la presse à deux jours du match contre Montpellier (à suivre en direct sur Foot Mercato). « On a été mis au courant avant cette prise de parole dans les médias. Bien évidemment, on est tous très déçus et affectés par cette décision qui n’est malheureusement pas celle que l’on voulait dans le fond. »

Même si tout n’a pas été parfait durant le mandat de Rudi Garcia, son capitaine ne souhaite retenir que le positif. « Je veux tout simplement le remercier. Si je dois tirer un bilan de ces saisons avec lui, il y a eu des hauts et des bas. Je suis quelqu’un qui ne retient que le positif. On a été jusqu’en finale de Ligue Europa l’an dernier, on a vécu des moments forts ensemble. Je lui tire mon chapeau, je lui souhaite bon vent. Le choix du président pour débuter ce projet était le bon ». Si la décision de Garcia était attendue, celle concernant l’avenir de Dimitri Payet l’était tout autant. En fin de contrat en juin 2021, le footballeur âgé de 32 ans a souvent été annoncé sur le départ ces derniers mois.

Payet veut rester et mener l’OM vers les sommets l’an prochain

Mais l’international tricolore a tenu à se montrer très clair sur le sujet. « Si, je sais ce que je vais faire. L’an prochain, je serai là pour faire une meilleure saison que cette année et atteindre enfin l’objectif qu’on s’est fixé ». Comme Adil Rami, l’ancien joueur de West Ham n’a donc pas l’intention de bouger durant ce mercato d’été 2019 lui qui a pourtant vécu une saison plus compliquée « J’ai eu la chance de faire une préparation entière. J’ai plutôt bien démarré cette saison. Ensuite, je pense qu’à l’image de l’équipe, j’ai plongé. Ce n’est pas normal, c’était peut-être aussi à moi d’élever le niveau dans ces moments-là. J’ai essayé de faire de mon mieux, de travailler. Il a aussi manqué ce brin de confiance (...) En tant que compétiteur, je n’ai pas envie d’être sur le banc. Je déteste ça. Si je suis sur le banc, je dois travailler pour regagner ma place. Le coach fait ses choix, il faut les respecter ».

Une année difficile pour l’OM, mais lors de laquelle il a énormément appris. « Il ne faut pas oublier cette saison, il faut s’en servir pour bien attaquer la saison prochaine ». Et l’an prochain, le Réunionnais a la ferme intention de revenir à son meilleur niveau (6 buts en 37 apparitions toutes compétitions confondues cette saison, ndlr). Car le Français n’a pas été épargné par les critiques. Mais pas de quoi atteindre un joueur revanchard. « Non, pourquoi fermer des bouches ? Ils peuvent parler de ma saison. Ça fait 10 ans que je joue et les bouches peuvent parler, je sais ce que je dois faire pour être performant ». Une bonne nouvelle pour l’Olympique de Marseille qui espère pouvoir compter sur un Dimitri Payet retrouvé !