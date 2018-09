Cet été, Florian Thauvin avait tout pour plaire. Une finale de Ligue Europa, certes perdue contre l’Atlético Madrid (0-3), des statistiques relativement folles pour lui puisqu’il a fait un double-double (22 buts et 11 passes décisives en Ligue 1), et enfin il a fait partie de l’aventure de l’équipe de France championne du Monde en Russie. Pourtant, aucune offre n’est arrivée sur la table des dirigeants phocéens cet été alors que le marché des transferts flambe.

Dans son édition du jour, le journal L’Équipe tâche d’expliquer les raisons de ce côté « invendable ». La première réponse à ce sujet est bien évidemment ses six mois plus que ratés du côté de Newcastle en Angleterre. S’il a commencé titulaire, l’Orléanais a eu bien du mal à conserver sa place. Il est donc revenu, par la petite porte en janvier du côté de l’Olympique de Marseille, qui défiera ce soir Lille (rencontre à suivre sur notre live commenté), et s’y imposer à nouveau.

Financièrement c’est compliqué

Deuxième réponse : son manque d’impact dans les grands matches. L’année passée, il n’a quasiment pas existé dans les chocs de Ligue 1 et encore moins en finale de la Ligue Europa. Cette année, les choses ont peut-être changé. En effet, l’ancien Bastiais a déjà trouvé la faille contre Monaco (victoire 3-2) et contre Lyon (défaite 2-4). Reste tout cela à confirmer lors du prochain choc contre le Paris Saint-Germain, à l’Orange Vélodrome, le 28 octobre prochain.

Enfin, outre le fait qu’on ne sait pas comment il réagirait en dehors de son cocon marseillais, son salaire pose aussi un problème. À l’heure actuelle, il n’est considéré que comme un troisième ou quatrième choix pour les grands clubs et serait donc recruté pour un poste de remplaçant. Outre l’indemnité de transfert demandée par l’OM qui doit être conséquente, ses 450 000 euros mensuels pourraient aussi être un joli frein. Pour l’heure, Thauvin fait le bonheur de l’OM avec six buts en sept rencontres de Ligue 1. S’il réitère une saison aussi bonne en termes de statistiques, les gros clubs y jetteront probablement un oeil plus attentif.