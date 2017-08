Grosse satisfaction de la préparation estivale du Paris SG à Miami, avec deux buts en trois matches amicaux, Javier Pastore (28 ans) est en forme. L’Argentin,titularisé ce samedi après-midi contre Amiens (2-0, 1ère journée de Ligue 1), a à nouveau affiché un visage séduisant. Sur le côté gauche de l’attaque au coup d’envoi, il a bénéficié de beaucoup de liberté pour venir demander le ballon à ses milieux et se balader sur toute la largeur du pré en phase offensive. Une prestation remplie, ponctuée par un but, sur une offrande d’Edinson Cavani.

Et visiblement, l’ancien de Palerme, acclamé lors de son annonce et à chacune de ses prises de balle par le public du Parc des Princes, a convaincu son entraîneur Unai Emery. « Pastore, il est bien. Il a mis deux ou trois buts en pré-saison. C’est un joueur meilleur physiquement. Il a de la qualité, il a fait un bon match, avec de la mobilité. Je suis content de la manière dont il a travaillé aujourd’hui (samedi) », a confié l’entraîneur basque, vantant ensuite sa polyvalence. « À gauche, Draxler peut jouer, Pastore aussi si c’est comme comme aujourd’hui. Mais nous avons surtout besoin de polyvalence. Pastore comme Draxler peuvent jouer dans l’axe et à droite », a-t-il lancé.

Bien dans son corps et dans sa tête

Forcément, l’intéressé, interrogé en zone mixte, savoure. « Les blessures sont terminées ? Je l’espère », a-t-il indiqué d’emblée avant de poursuivre. « Le plus important cette année pour moi, c’est d’être disponible pour tous les matches de la saison. Je vais essayer d’y arriver pour aider l’équipe et jouer beaucoup plus que la saison dernière, c’est ce dont j’ai besoin », a-t-il conclu. Enchaîner pour retrouver ses sensations et son niveau de jeu, voilà l’ambition du Flaco.

« Je suis content de retrouver le 27 aussi, parce que la saison passée, avec le 10, je n’ai joué que 15 matches. C’est bien de changer un peu pour voir si ça améliore les choses », a-t-il expliqué, un brin rieur. Avec une concurrence accrue (Draxler, Guedes, Di Maria, Neymar, etc.), Javier Pastore a en tout cas envoyé un message fort au cœur de l’été : il faudra bel et bien compter sur lui cette saison au PSG.