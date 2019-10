C’est un match incontournable dans le paysage de notre Ligue 1. Ce dimanche soir, le Paris Saint-Germain reçoit l’Olympique de Marseille au Parc des Princes (match à suivre en direct commenté sur notre live). Pour cette affiche de la onzième journée de Ligue 1, le champion de France a l’occasion de creuser l’écart avec ses poursuivants en cas de succès. Côté marseillais, une victoire propulserait les hommes d’André Villas-Boas sur le podium du championnat.

Un Classique qui ne manquera donc pas de piment. Pour poursuivre sa bonne série face à l’ennemi olympien, Thomas Tuchel devrait aligner un 4-3-3 sur la pelouse du Parc. Keylor Navas garderait les cages parisiennes, avec devant lui, une charnière centrale composée de Thiago Silva et Presnel Kimpembe. Sur les côtés, on retrouverait couloir droit Colin Dagba qui succéderait à Thomas Meunier blessé. Sur la gauche, l’incontournable Juan Bernat démarrerait la rencontre.

Kylian Mbappé et Dimitri Payet pressentis

Dans l’entrejeu, le duo composé de Marco Verratti et Marquinhos pourrait être choisi par Thomas Tuchel, accompagné de Pablo Sarabia. Enfin on attaque, on assisterait au retour de Kylian Mbappé dans le onze parisien avec Mauro Icardi dans l’axe et Angel Di Maria qui prendrait le couloir droit. Côté marseillais, André Villas-Boas s’appuierait également sur un 4-3-3. Incontournable en ce début de saison, Steve Mandanda devrait être titulaire dans les buts.

Devant le portier olympien on retrouverait Kamara et Duje Caleta-Car en défense centrale. Bouna Sarr occuperait le couloir droit et Hiroki Sakai le côté gauche. Au milieu de terrain, Valentin Rongier et Kevin Strootman pourraient être alignés avec Morgan Sanson. En attaque, Dimitri Payet effectuerait son grand retour dans le onze marseillais, accompagné du buteur maison Dario Benedetto et Valère Germain côté droit. Ne reste plus désormais qu’aux vingt-deux acteurs à nous proposer du beau spectacle !