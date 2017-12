Rennes, Marseille, Monaco... Ces derniers mois, Stefano Okaka (28 ans) a plusieurs fois été annoncé en France. Et qu’on se le dise, ce sera encore le cas en janvier. Contacté par nos soins, le frère et représentant de l’attaquant de Watford Carlo Okaka nous a en effet assuré que des écuries de Ligue 1 s’étaient manifestées en vue du prochain mercato. « Des intérêts en provenance de France ? C’est vrai. Mais je ne peux pas et je ne veux pas donner de noms à l’heure actuelle », a-t-il d’abord indiqué avant d’en dire un peu plus.

« Il y a 3 équipes intéressées qui nous ont contactés. Je peux vous dire que 3 coaches aimeraient l’avoir sous leurs ordres », a-t-il lancé, ajoutant que l’international italien (4 sélections, 1 réalisation) disposait également d’options « en Italie, en Angleterre et en Espagne ». Mais la L1 a sa carte à jouer car le buteur formé à l’AS Roma l’apprécie. « Stefano suit attentivement le championnat de France. La L1 a pris une nouvelle dimension, Stefano y est attentif », nous a confié son agent, précisant qu’il pourrait s’agir « soit d’un prêt soit d’un transfert sec » car son contrat outre-Manche court jusqu’en juin 2021.

Une chose est sûre, l’heure du départ est venue pour le natif de Castiglione del Lago en manque cruel de temps de jeu chez les Hornets. « Stefano n’a pas de temps de jeu cette saison, en raison de choix techniques du manager Marco Silva, car Stefano a prouvé qu’il avait les qualités pour réussir en PL, en marquant contre des équipes comme Chelsea, Everton et Liverpool. Nous allons chercher la destination idéale pour son avenir », a-t-il assuré.

Depuis le début de l’exercice, le puissant et rapide Transalpin (1m82, 80 kg) doit en effet se contenter des miettes derrière Andre Gray, Richarlyson ou encore Troy Deeney (deux apparitions seulement en Premier League, une titularisation, un but). « Nous n’avons pas fixé de délai pour prendre une décision, mais Stefano veut jouer. Le plus tôt sera le mieux », a conclu son conseiller. Le ton est donné. À bon entendeur.