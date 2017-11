Un mercato crucial. Cet hiver, Lucas Moura va arriver à un tournant de sa carrière au Paris Saint-Germain. Arrivé en 2013 dans la capitale française, le Brésilien a alterné le bon et le moins bon. Titulaire en début de saison dernière, il était d’ailleurs l’un des joueurs les plus utilisés par Unai Emery, l’ailier auriverde a fait un énorme bond en arrière dans la hiérarchie du coach espagnol cette saison. Il a été l’une des premières victimes des arrivées conjuguées de Kylian Mbappé et de son grand ami Neymar. Résultat : le n°7 du PSG passe le plus clair de son temps soit sur le banc, soit il n’est pas convoqué dans le groupe comme c’était le cas ce week-end pour le déplacement à Monaco.

Cette saison, le joueur né en 92 n’a disputé que 5 rencontres sous le maillot parisien. Toutes en Ligue 1 et surtout, toutes en tant que remplaçant. Ainsi, Lucas n’a passé que 76 minutes sur les terrains cette saison 2017-2018 ! Une situation qui interpelle et qui devrait pousser le footballeur âgé de 25 ans à se pencher sur son avenir lors du mercato d’hiver. Il y a quelques jours, le média brésilien UOL Esporte avait révélé qu’Emery avait eu une discussion avec son joueur. Un échange au cours duquel l’ancien entraîneur du FC Séville lui aurait signifié qu’il devait se trouver un autre club lors du marché hivernal. Qu’en est-il aujourd’hui ?

Selon nos informations, une réunion doit se tenir dans une quinzaine de jours entre le clan Lucas et la direction parisienne. Le but sera bien évidemment d’évoquer le cas du Brésilien. Un élément qui ne manque d’ailleurs pas de prétendants. Alors que la presse brésilienne a évoqué un retour au pays, notamment à Palmeiras, elle a aussi parlé d’un intérêt de Chelsea et d’Antonio Conte récemment. D’après nos informations, la Chine va aussi passer à l’attaque pour Lucas Moura. Une écurie chinoise, dont le nom n’a pas encore filtré, veut aussi tenter sa chance et essayer d’attirer dans ses filets celui dont le contrat prend fin en 2019 à Paris. Il reste à savoir quelle sera la position du joueur et de son clan, mais également celle du PSG. Toutes les parties devront commencer à y voir plus clair dans deux semaines après cette fameuse réunion.