Et si, un après, l’Olympique de Marseille piochait à nouveau un latéral du côté de la Juventus Turin ? En janvier 2017, les Phocéens accueillaient Patrice Evra (36 ans), déjà parti après un peu moins d’un an et une histoire d’amour tumultueuse. Un épisode qui n’aurait visiblement pas refroidi les Marseillais à l’heure d’aller à nouveau tenter un coup chez la Vieille Dame.

Selon les informations de l’édition papier de Tuttosport, les pensionnaires de l’Orange Vélodrome auraient en effet transmis une offre à Stephan Lichtsteiner (33 ans). Ils ne sont pas les seuls, quelques clubs de Bundesliga s’étant également manifestés. Le quotidien sportif italien révèle en effet qu’après six saisons et demi de bons et loyaux services (187 matches en Serie A, 12 buts), le Suisse quittera les Bianconeri cet hiver, alors que son contrat expire en juin 2018.

La Juve lui ouvre la porte

Laissé de côté par Massimiliano Allegri en Ligue des Champions cette saison encore (il n’est pas inscrit sur les listes UEFA de la Juve), l’international helvète (96 sélections, 8 réalisations) a prouvé en Serie A qu’il restait compétitif, avec 12 titularisations, 1 entrée en jeu et 1 passe décisive délivrée. Des performances qui auraient donc poussé les Ciel-et-Blanc à tenter leur chance, comme l’OGC Nice cet été.

Alors que le poste est plutôt bien couvert (le latéral japonais Hiroki Sakai réalise une première partie de saison maîtrisé, l’habituel ailier Bouna Sarr a réussi sa reconversion, tandis que Rod Fanni est à la cave), l’OM pourrait donc toutefois être tenté de recruter en janvier pour se renforcer face à l’enchaînement des matches qui l’attend en 2018. L’expérimenté Stephan Lichtsteiner (89 matches de Ligue 1, 5 buts au compteur), sera-t-il l’heureux élu ?