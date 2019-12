C’est l’un des feuilletons de l’hiver. Edinson Cavani (32 ans), sous contrat avec le Paris SG jusqu’en juin 2020, est fortement courtisé par l’Atlético de Madrid. Depuis plusieurs jours, on sait même que les Colchoneros et el Matador se sont mis d’accord sur les bases d’un contrat de trois ans. La question était de savoir quand l’opération pourrait finalement se réaliser.

Et si les Rojiblancos font tout pour tenter d’accueillir l’ancien Napolitain en janvier, la donne semble chaque jour un peu plus compliquée. Selon Le Parisien, il n’y a quasiment aucune chance de voir l’international uruguayen (116 sélections, 50 buts) quitter le club de la capitale cet hiver. Une thèse confirmée par L’Équipe, qui précise que le directeur sportif parisien Leonardo ne peut se permettre un tel mouvement d’un point de vue sportif en cas d’éventuelle blessure et d’un point de vue politique, le buteur de la Celeste étant l’un des chouchous du public du Parc des Princes.

Seule une offre supérieure à 10 M€...

Le Parisien précise d’ailleurs que, pour l’heure, la seule approche madrilène a été assez claire. En manque de liquidités, Andrea Berta, patron du secteur sportif chez les pensionnaires du Wanda Metropolitano, a fait savoir à Leonardo que la seule solution pour que l’Atlético passe à l’action cet hiver était que le PSG le libère de ses six derniers mois de contrat. Malgré l’économie qu’aurait impliqué un tel choix (près de 10 M€), le Brésilien a répondu par la négative. Depuis, d’autres cibles sont étudiées.

Le meilleur buteur de l’histoire du club devrait donc terminer la saison du côté de la Porte d’Auteuil. Seule une offre supérieure à 10 M€ arrivant sur le bureau de Leo d’ici le 31 janvier pourrait changer la donne, explique le quotidien. Un scénario auquel l’Atlético ne veut pas croire. « Aucun club ne mettra un euro pour Cavani en janvier alors qu’il ne joue pas et qu’il se trouve à cinq mois de la fin de son contrat », estime un proche de l’écurie espagnole, prête à attendre.