Agé de 19 ans, Timothy Weah a bien compris qu’il lui fallait quitter le Paris Saint-Germain pour avoir du temps de jeu et progresser. L’hiver dernier, l’international américain (8 sélections, 1 but), qui dispute actuellement le Mondial U20 avec les Etats-Unis, avait ainsi obtenu un prêt au Celtic Glasgow. Une aventure écossaise très enrichissante pour le fils du nouveau président du Libéria (3 buts en 13 matches de championnat). Lié au PSG jusqu’en 2021, Weah espérait profiter de cet exil pour revenir plus fort dans la capitale.

« L’Écosse était une étape. J’espère pouvoir revenir au PSG la saison prochaine et répondre aux attentes qu’auront le club et l’entraîneur envers moi. Mon ambition a toujours été d’être un joueur du PSG. Je suis formé au club et ça a toujours été un rêve. Et c’est encore mon rêve. Avoir le niveau pour évoluer dans une équipe aussi forte avec ces joueurs incroyables, ça reste mon objectif. J’aime ce club, et cela fait quatre ans que j’y suis. Pourquoi pas plus », avait-il déclaré à RMC Sport le 17 mai dernier.

Environ 10 M€ dans les caisses du PSG

Sauf que le PSG a visiblement d’autres plans pour lui. L’Equipe révèle en effet que les Rouge-et-Bleu sont en passe de négocier son transfert à Lille ! Obligé de vendre des joueurs dans le cadre du fair-play financier, Paris serait bien parti pour encaisser un joli chèque puisque le quotidien sportif précise que l’affaire devrait rapporter une somme tournant autour des 10 M€ au champion de France en titre, sans compter d’éventuels bonus.

Après avoir déjà vendu Jonathan Ikoné (5 M€ + pourcentage à la revente), Paris serait donc sur le point de réaliser une nouvelle opération intéressante avec les Dogues. Et de son côté, Weah débarquerait dans une formation au style de jeu offensif et séduisant. Sans oublier le gros avantage de pouvoir joueur la Ligue des Champions. Une opération où tout le monde semble donc pouvoir y trouver son compte.

