Plus les heures passent et plus Mario Balotelli se rapproche de l’Olympique de Marseille. En bisbille avec son entraîneur, l’attaquant italien de 28 ans s’entraîne actuellement à l’écart de ses coéquipiers. Après deux années satisfaisantes et un début de saison compliqué, son avenir n’est plus à l’OGC Nice. La Fiorentina a ouvert le dossier dans un premier temps avant que l’Olympique de Marseille décide de repasser à l’attaque.

Très offensif l’an dernier, le club phocéen a longtemps cru en la signature de l’ancien joueur de l’AC Milan ... Sans succès. Les dernières informations du Dauphiné Libéré laissent toutefois entrevoir une issue favorable à l’équipe dirigée par Rudi Garcia. Le quotidien isérois confirme tout d’abord que les représentants du joueur sont en train de négocier avec l’OGC Nice pour résilier le contrat du Transalpin.

Un contrat d’un an et demi à la clef

Si un accord est trouvé, il pourrait ainsi s’engager librement avec l’Olympique de Marseille cet hiver. Le Dauphiné Libéré ne s’arrête pas là et explique que les contacts entre Marseille et le clan Balotelli ont repris à la fin du mois de novembre. Cela signifie donc que Marseille a avancé ses pions dans l’ombre pour signer l’attaquant italien. Le joueur a d’ailleurs donné sa propriété aux Phocéens alors qu’il disposait d’une offre concrète de Newcastle et une autre venant du championnat chinois.

Mieux, l’Olympique de Marseille aurait proposé un salaire moins important que l’été dernier accepté par Mario Balotelli. En position de force dans ce dossier désormais, le club phocéen aurait proposé un contrat d’un an et demi à l’Italien. Le Dauphiné Libéré confirme également qu’aucune indemnité de transfert ne sera payée par le club marseillais. Après de nombreux retournements de situation, le dossier Mario Balotelli n’a jamais semblé être aussi proche d’un dénouement.