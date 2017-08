Bafétimbi Gomis, Jérémy Ménez, Grzegorz Krychowiak, Dante, Younès Belhanda, Lucas Deaux, Radamel Falcao ou encore Allan Saint-Maximin. L’an dernier, ils ont tous fait leur retour en Ligue 1 après avoir été prêtés ou vendus à l’étranger. Cet été 2017, d’autres en ont fait de même. Valeur sûre ou vrai pari, les profils des anciens joueurs passés par l’Hexagone sont très différents. Du côté de l’Olympique de Marseille, on a décidé de faire confiance aux anciens comme le club l’avait déjà fait cet hiver en rapatriant Dimitri Payet et Patrice Evra. Cet été, Steve Mandanda a fait son grand retour dans la cité phocéenne. Il y a un an, il la quittait pour rejoindre Crystal Palace après 9 années de bons et loyaux services. Mais entre une blessure et une concurrence forte avec Hennessey, le portier français n’a pas réussi à vivre son rêve de Premier League à fond. Comme nous vous l’avions annoncé dès le mois d’avril, Mandanda était en contact avec l’OM.

À 32 ans, il débute une nouvelle aventure à Marseille et veut retrouver du temps de jeu à un an du Mondial en Russie (10 matches la saison dernière). Déjà très en vue, il reste sur deux cleen-sheets en Ligue 1. Pour se renforcer en défense, les Phocéens ont fait appel à l’expérimenté Adil Rami. S’il jouait à Séville (32 matches l’an dernier), l’ancien Lillois voulait revenir en France et participer à un projet ambitieux. L’occasion aussi de se rappeler au bon souvenir de Didier Deschamps. Autant de raisons qui l’ont poussé à rejoindre l’OM où il est déjà un titulaire en force. Pour doubler le poste d’Evra et surtout le concurrencer, Marseille a recruté Jordan Amavi. À Aston Villa, le latéral gauche a été handicapé par une grosse blessure lors de sa première année. Il a joué 36 matches la saison passée en Championship. Apprendre aux côtés d’un latéral d’expérience comme Evra a pesé dans la balance pour celui qui devait initialement signer à Séville.

Les promus misent sur les anciens de L1

À l’image des pensionnaires de l’Orange Vélodrome, l’En Avant de Guingamp a aussi fait appel à des joueurs passés par la France. C’est le cas de Franck Tabanou. Vendu à Swansea en 2015 contre 5.5 millions d’euros, l’ancien Toulousain et Stéphanois a enchaîné les déconvenues. Six mois après son départ, il a fait son retour à l’ASSE au mercato d’hiver 2016 sous la forme d’un prêt. L’an dernier, les Swans l’ont prêté à Grenade où il a joué à 7 reprises. C’est donc à Guingamp qu’il tentera de relancer une carrière qui patinait. Les Bretons ont aussi accueilli Abdul Razzagui Camara. Passé par Rennes, Sochaux et Angers, l’ailier a fait son retour en France après une expérience à Derby County (19 matches, 1 but l’an passé). Il a déjà débuté les trois premiers matches de l’EAG en L1.

Les promus ont aussi recruté des anciens sociétaires du championnat de France. C’est le cas de Strasbourg. Les pensionnaires de la Meineau ont fait revenir Jonas Martin dans notre championnat. L’an dernier, le milieu de terrain quittait Montpellier avec le sentiment du devoir accompli pour rejoindre le Betis. A Séville, tout ne s’est pas passé parfaitement pour le joueur qui a tout de même décidé d’y terminer l’année. Après 22 matches à Séville, il a rejoint l’Alsace. Le feeling est bien passé avec le club qui lui proposait aussi un challenge intéressant. Après deux matches, Martin a déjà trouvé le chemin des filets une fois cette saison (but contre Lille). Strasbourg a aussi opté pour Idriss Saadi. Un vrai coup de la part du club français puisque l’attaquant sortait d’une belle saison à Courtrai en Belgique (14 buts en 31 matches). A 25 ans, l’Algérien découvre son 7e club lui qui est passé par l’ASSE. Un club où il a très peu joué en L1. Il aura l’occasion de prendre sa revanche au RCSA.

Des joueurs qui veulent se relancer

Amiens a tenté le coup avec Gaël Kakuta. Après des expériences en Angleterre, aux Pays-Bas, en Espagne ou encore Chine, celui qui était considéré comme un grand espoir français va pouvoir montrer qu’il en a sous le pied. Le temps presse pour le joueur âgé de 26 ans ! Dans un autre style, Yaya Sanogo veut prouver qu’il n’est pas un talent gâché. S’il n’a pas été épargné par les blessures, l’ex de l’AJA, qui était en fin de contrat à Arsenal, veut se relancer à Toulouse. Ce qu’il avait confié lors de sa conférence de presse de présentation : « Mon ambition, purement personnelle, c’est de retrouver mes aptitudes physiques. Collectivement, c’est de faire une bonne saison. De bien la démarrer ». L’an dernier, il n’avait pas joué un match en pro avec les Gunners. Il en a déjà joué deux avec les Pitchounes cette saison en tant que remplaçant.

Passé aussi par Auxerre, Soualiho Meité, lui, ne revient pas en France avec les mêmes ambitions. Le milieu de terrain a fait parler de lui en Bourgogne avant de rejoindre le LOSC. Une expérience qui n’a pas été un succès total. Le jeune homme a retrouvé la confiance et le plaisir de jouer à Zulte Waregem en Belgique. Il était considéré là-bas comme l’un des meilleurs à son poste. Monaco a devancé la concurrence cet été pour se l’offrir. Pour le moment, Meité n’a pas démarré le moindre match en L1. Il a même été envoyé en tribunes. Comme lui, Giannelli Imbula (Stoke City) pourrait revenir et filer du côté de Monaco. Pour des motivations bien différentes, plusieurs anciens de Ligue 1 ont fait leur retour cet été. Il reste maintenant à savoir si cela sera une réussite comme cela été le cas pour Falcao ou Gomis, ou si cela sera un échec comme pour Krychowiak ou Ménez.