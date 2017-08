L’AS Monaco est plus que jamais lancée dans la dernière ligne droite du mercato. Le club de la Principauté discute avec le Paris Saint-Germain afin de boucler la vente de Kylian Mbappé. Un départ de Fabinho pour la capitale est aussi toujours dans les cartons. Mais l’ASM doit aussi gérer les arrivées. Et plusieurs éléments devraient encore débarquer en Principauté d’ici le 31 août. Un attaquant au moins est attendu pour compenser le départ plus que probable de Mbappé. Les pistes menant à Kasper Dolberg (Ajax Amsterdam) et Moussa Dembélé (Celtic) seraient suivies. Un milieu de terrain pourrait aussi être recruté.

Et c’est en Belgique que Monaco aurait encore trouvé son bonheur. Cet été, Soualiho Meité (Zulte Waregem) et Youri Tielemans (Anderlecht) sont déjà arrivés en provenance du Plat pays. D’après Monaco-Matin, Leander Dendoncker pourrait suivre leur exemple. Une rencontre avec Vadim Vasilyev a eu lieu ce jeudi en marge du tirage des phases de poules de la Ligue des Champions comme l’a confié Herman Van Holsbeeck, le manager du club bruxellois. Les discussions ont tourné autour du milieu défensif de 22 ans. On parle d’un montant compris entre 20 et 30 millions d’euros pour un élément dont le nom avait filtré au PSG cet été.

Dendoncker sur le départ

Le club entraîné par Leonardo Jardim a de grandes chances d’aboutir dans ce dossier. Le joueur convoqué avec la Belgique pour le rassemblement de début de saison a confié à La Dernière Heure qu’il était sur le départ. « Tant que la période des transferts est ouverte, tout est possible dans le football. Je ne sais pas si je vais rester ou jouer ailleurs. La décision tombera dans les jours à venir. Si je ne pars pas, je serais capable de rebondir et m’investir à fond avec Anderlecht. C’est vrai que ces histoires de transfert ont un impact mental sur moi. J’essaie de tout oublier, mais ce n’est pas toujours bien. »

Mais les Mauves semblent à l’heure actuelle résignés à laisser partir l’un des jeunes talents comme l’a avoué Herman Van Holsbeeck à la DH. « On a tout fait pour le garder mais on ne peut pas encore assurer qu’il sera encore là le 1er septembre. On n’a pas encore reçu d’offre qui correspond à ce qu’on demande. Je ne parle avec aucun club en ce moment mais je sens que ça pourrait encore bouger, notamment si Mbappé signe au PSG. Une grosse injection d’argent fera bouger tout le marché ». La Dernière Heure indique toutefois que Dendoncker pourrait être acheté puis prêté une saison à Anderlecht. Une option étonnante quand on sait que le transfert du joueur sera bouclé pour au moins 20 millions d’euros. Affaire à suivre...