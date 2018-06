Présent en conférence de presse à Clairefontaine ce jeudi, Florian Thauvin n’a éludé absolument aucune question. Bien évidemment, au milieu des questions sur les Bleus et sur la prochaine Coupe du monde, qui ouvre ses portes dans une semaine tout pile, l’ailier de l’Olympique de Marseille a été interrogé à propos du futur mercato de son club, mais aussi sur son avenir à court terme sachant que de nombreuses rumeurs ont fait leur apparition ces derniers temps.

En effet, l’Atlético Madrid, le Bayern Munich et Tottenham auraient un oeil sur lui tandis que les Phocéens pourraient lui proposer un nouveau bail avec une augmentation pour le blinder. « Il est clair que j’aurais aimé disputer la Ligue des Champions, concernant mon avenir, je suis sous contrat avec l’Olympique de Marseille et je suis à la Coupe du monde, alors je reste focus sur la Coupe du monde », a-t-il indiqué souriant et malicieux, attendant visiblement cette question.

Thauvin attend Balotelli

Mais le natif d’Orléans s’est aussi penché sur un sujet qui brûle toutes les lèvres en ce moment : le mercato estival de l’Olympique de Marseille. Annoncé avec insistance sur la Canebière, on ne connaît pas encore la future destination de Mario Balotelli. Si Adil Rami lui a fait un appel du pied lors d’une conférence de presse de l’équipe de France récemment, il semble que son coéquipier aux 22 réalisations en Ligue 1 en 2017-2018 ait fait la même chose quand l’Italie et la France se sont rencontrées vendredi à Nice (3-1).

« J’en ai discuté quelques secondes avec lui à la mi-temps. Ce serait un plaisir qu’il nous rejoigne, c’est un très grand attaquant, c’est l’un des meilleurs avants-centres quand il est à son meilleur niveau, ce serait un plaisir qu’il nous rejoigne et on l’attend. Mais, ce qu’on s’est dit reste entre nous », a avancé l’international français devant la presse. Reste maintenant à savoir si, après tous ces appels du pied, Mario Balotelli répondra favorablement à l’OM.