L’AS Monaco version 2019 risque d’avoir vraiment un visage bien différent de l’AS Monaco moribonde de 2018. Hier déjà, on a pu s’apercevoir lors du choc de la peur face à l’Olympique de Marseille (1-1) que les arrivées de Naldo, Fodé Ballo-Touré et de Cesc Fabregas avaient quelque peu changé la donne au sein de l’équipe entraînée par Thierry Henry. Plus confiante avec l’arrivée hivernale de joueurs techniques et confirmés, la formation princière va enrichir son armada avec le prêt de Michy Batshuayi.

Batshuayi, Fabregas, l’axe Monaco-Chelsea tourne à plein régime cet hiver. Et selon UOL, la passerelle entre les deux clubs pourrait profiter à un autre pensionnaire des Blues : David Luiz. A 31 ans, le défenseur brésilien est lié au club de Roman Abramovitch jusqu’en juin prochain et les négociations concernant sa prolongation seraient compliquées d’après le média brésilien. Élu homme du match ce week-end lors de la réception de Newcastle (2-1), David Luiz peut d’ailleurs signer pour le club de son choix depuis le début du mois.

Chelsea peine à prolonger David Luiz

Et Chelsea peut craindre un départ. Après avoir repoussé une offre de prolongation d’un an, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain serait déçu. En effet, Chelsea n’a pas pour habitude de proposer de longs baux à ses joueurs âgés de plus de 30 ans. David Luiz espérait compenser cette politique en obtenant en contre-partie une jolie revalorisation salariale. Ce qui n’aurait pas été le cas. D’où les complications dans ce dossier. Et selon UOL, si aucun accord n’intervient entre les deux parties, deux clubs seraient à l’affût. Le premier est Benfica. L’ancien club du défenseur s’est déclaré intéressé il y a plusieurs jours. En revanche, la deuxième formation serait donc l’AS Monaco.

Bien décidée à effacer sa première moitié de saison catastrophique avec un mercato hivernal bien plus clinquant que la campagne estivale 2018, l’ASM profitera-t-elle du conflit David Luiz-Chelsea pour attirer un nouveau joueur d’expérience à moindre coût ? Pour l’anecdote, le natif de Diadema avait joué son dernier match de Ligue 1 sous les couleurs parisiennes le 28 août 2016... à Monaco. Un signe ? L’avenir nous le dira. Mais une chose est sûre : si David Luiz débarque sur le Rocher, le jeune Benoît Badiashile (17 ans) aura de quoi s’inspirer avec la paire brésilienne Naldo-Luiz. A suivre.