La situation financière de l’Olympique de Marseille est très préoccupante. En février dernier, un montant de 91,5 M€ de pertes pour l’exercice 2018/2019 était annoncé du côté de la Canebière. Pas par le club bien évidemment, mais par le journal L’Equipe. Un constat peu reluisant, même si André Villas-Boas n’a cessé de marteler depuis le début de la saison que son club se trouvait dans une situation financière très compliquée.

Une crise qui a d’ailleurs fini par valoir aux Olympiens une nouvelle intervention publique de l’UEFA dans le cadre du fair-play financier. Tancé par l’instance dirigeante du football européen, l’OM croise désormais les doigts pour éviter une énorme sanction. Et pour montrer patte blanche à l’UEFA, il n’y a trente-six solutions : il faudra vendre. Et à Marseille, les candidats au départ ne manquent pas. D’ailleurs, France Football s’est amusé à dévoiler les montants espérés dans certains dossiers.

Le prix de Thauvin en chute libre

À 20 ans, Boubacar Kamara est le jeune le plus prometteur de l’OM. Défenseur central capable d’évoluer au poste de milieu défensif, Bouba devrait voir son club réclamer pas moins de 50 M€. Le but ? Espérer récolter 35 M€ pour un élément dont le contrat court jusqu’en 2022. Toujours en défense, le Croate Duje Caleta-Car, arrivé en 2018, est valorisé autour des 25 M€. Pour rappel, l’OM avait déboursé environ 19 M€ pour l’arracher à Salzbourg. Courtisé en Angleterre, le Croate est sous contrat jusqu’en 2023. Enfin, le latéral Bouna Sarr (28 ans, contrat jusqu’en 2022) est estimé entre 10 et 15 M€ selon FF.

Au milieu de terrain, c’est là où l’on trouve le plus de matière. À commencer par Morgan Sanson. Âgé de 25 ans, l’ancien Montpelliérain a encore deux ans de contrat. Il possède des pistes outre-Manche et pourrait rapporter 30 M€ grâce au marché anglais. Ce qui n’est pas vraiment le cas avec Maxime Lopez. Lié à l’OM jusqu’en 2021, le joueur de 22 ans est valorisé à moins de 10 M€ ! Une baisse de prix qui concerne également Florian Thauvin. Longtemps considéré comme la plus grosse valeur marchande de l’OM, l’ailier, dont le contrat expire en 2021, a été handicapé par une longue blessure à la cheville. Revenur sur les terrains au début du mois, il serait estimé à 20 M€ grand maximum. Quand on sait qu’après le Mondial 2018, l’OM en espérait le double...