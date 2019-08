Le feuilleton Neymar est loin d’être encore fini, pour le meilleur et pour le pire. Le déchaînement des supporters parisiens à son égard a remis un coup de fouet au dossier, car il est apparu évident aux yeux de tous les acteurs qu’une réconciliation forcée entre Neymar et le PSG était désormais rendue quasiment impossible. Pour le PSG, il faut sauver la face et récupérer un maximum d’argent en cédant l’homme qui devait lui faire gagner la Ligue des Champions d’ici 2022, date de la fin de son contrat.

Depuis dimanche soir et les insultes des supporters parisiens à l’encontre de leur numéro 10, les choses semblent s’être réellement accélérées. Le Real Madrid est entré dans le jeu, n’en déplaise à Zinedine Zidane, qui n’a pas demandé un tel renfort. Si le Real se place, c’est uniquement parce que Florentino Pérez a toujours rêvé de Neymar, parce qu’il entretient toujours de bonnes relations avec Neymar Senior et enfin parce que les matches amicaux inquiétants et la complexité du dossier Pogba l’incitent à prendre les devants.

Pour la presse espagnole, il est clair que Neymar joue double jeu. Bien sûr, il espère en priorité rejoindre le FC Barcelone mais il choisira sans hésiter le Real Madrid si c’est le seul club capable de lui faire quitter le Paris Saint-Germain. Pour ne pas voir un tel scénario se réaliser, le Barça fait appel à ses joueurs. Comme l’explique Marca, Lionel Messi a pris les choses en main et appelé Neymar pour lui demander de ne surtout pas aller au Real Madrid. Ce qui fait les choux gras de la presse madrilène ce matin. Hier soir, Le Parisien revenait sur la formule de la première offre tentée par les dirigeants catalans. Insuffisant aux yeux du PSG.

Une réunion décisive aujourd’hui ?

La radio catalane RAC1 assurait lundi soir que les dirigeants barcelonais allaient rencontrer ce mardi leurs homologues parisiens et lancer l’offensive finale pour Neymar. Encore une fois, Philippe Coutinho pourrait être utilisé dans le deal, alors que le club de la capitale pourrait finalement accepter cette hypothèse, revoyant donc sa position initiale. Le Barça met une forme de pression sur le sujet au PSG en discutant en parallèle avec le Bayern Munich au sujet de Coutinho. Un peu comme Paris le fait en poussant le Real Madrid à s’activer pour Neymar...

Le Brésilien de 27 ans disposerait déjà d’un accord sur les contours d’un contrat avec le Barça. Toutefois, le fait qu’il laisse la porte ouverte au Real Madrid agace de plus en plus en Catalogne. Le quotidien Mundo Deportivo s’en émeut et constate que malgré les demandes répétées des dirigeants et des joueurs barcelonais pour qu’il se positionne officiellement en faveur d’un retour au Camp Nou, Neymar n’en a strictement rien fait. Tout comme il n’a pas communiqué pour annoncer sa volonté absolue d’un départ du PSG. Dans un sens, les supporters ont fait le boulot pour lui...

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10