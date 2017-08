Plus les jours passent et plus Kylian Mbappé semble se rapprocher du Paris Saint-Germain. Samedi déjà, Le Parisien annonçait que le club de la capitale était particulièrement confiant quant à la finalisation de l’opération, et qu’Antero Henrique annonçait à ses interlocuteurs que le Français et Fabinho seraient bien Parisiens. Et les informations fournies en ce dimanche après-midi par France Info vont aussi dans le sens d’une arrivée de la pépite monégasque à Paris.

Selon le média, un accord a été trouvé entre les deux formations pour le transfert du joueur autour d’un montant de 180 millions d’euros, et ce en incluant les différents bonus. Une somme pour le moins importante, qui exclut a priori l’inclusion d’un joueur parisien dans l’opération, alors que ces derniers jours on évoquait la possibilité d’inclure des joueurs comme Lucas Moura, Javier Pastore ou Gonçalo Guedes en tant que monnaie d’échange dans l’opération.

Un accord pour le transfert du prodige monégasque de 18 ans Kylian Mbappé a été trouvé entre l'AS Monaco et le PSG, selon @JacquesVendroux pic.twitter.com/08KZLRmF84 — franceinfo (@franceinfo) 27 août 2017

Selon RMC Sport le club francilien ne serait pas forcément obligé de vendre des gros noms cet été, et pourrait donc attendre cet hiver ou l’été prochain. Le média évoque aussi un contrat de cinq ans. Pour sa part, l’Equipe calme un peu le jeu et évoque l’hypothèse d’un prêt avec option d’achat alors que Fabinho arriverait lui sous forme de transfert définitif, avec l’inclusion de Lucas Moura dans le deal. Une chose est sûre, le dénouement est imminent...