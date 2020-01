En novembre dernier l’UEFA définissait une liste de 50 joueurs pour composer l’équipe type de l’année 2019. Les supporters de football avaient ainsi l’occasion d’élire leur équipe type en prenant en compte les compétitions nationales, mais surtout la Ligue des Champions. C’est donc tout naturellement que cette équipe type est composée en grande partie par des joueurs de Liverpool. Ils sont cinq à être présents à commencer par le gardien Alisson Becker. Pour sa première saison avec les Reds, le portier brésilien s’est montré impressionnant dans le parcours de son équipe vers le titre européen. En onze matches de Ligue des Champions, il a notamment réalisé cinq clean-sheet dont le plus important en finale contre Tottenham (2-0).

Devant, lui, on retrouve trois de ses partenaires de club. Le latéral droit Trent Alexander-Arnold a réalisé une année pleine et il est devenu à 21 ans le plus jeune joueur à enchaîner deux finales de Ligue des Champions. Ses 12 passes décisives en championnat sur la saison dernière ou encore sa sublime offrande pour Divock Origi en demi-finale retour contre le FC Barcelone (4-0) auront marqué cette année de football. Sur l’autre flanc, son acolyte Andrew Robertson est également plébiscité. L’Écossais aura été l’un des fers de lance de son équipe avec 13 passes décisives toutes compétitions confondus. Dans l’axe, on retrouve Virgil van Dijk. Deuxième du Ballon d’Or, le Néerlandais a tenu d’une main de maître la défense de son équipe et il n’est pas étranger à la Ligue des Champions glanée par les Reds. Enfin, Matthijs de Ligt complète la défense. Solide l’an dernier avec l’Ajax Amsterdam où il a atteint les demi-finales de la Ligue des Champions, il a un peu plus de difficultés à la Juventus. Néanmoins, son année 2019 reste de très haute qualité.

Aucun français dans le onze

Au milieu de terrain, deux joueurs composent le double pivot. Tout d’abord le Néerlandais Frenkie de Jong. Comme son compatriote et ex-coéquipier Matthijs de Ligt, il aura été déterminant dans le parcours de l’Ajax Amsterdam jusqu’aux demi-finales de la Ligue des Champions. Maître à jouer et cerveau des Godenzonen, il a depuis rejoint le FC Barcelone dont il est un titulaire indiscutable. À ses côtés, Kevin De Bruyne est loin de faire tache bien au contraire. Si Manchester City n’a pas atteint le dernier carré de la Coupe aux Grandes Oreilles, le Belge a été d’une régularité folle et a remporté un triplé national avec les Sky Blues. Avec 15 buts sur l’année toutes compétitions confondues, et actuellement 14 passes décisives depuis le mois d’août en Premier League, il démontre une fois de plus qu’il est l’un des meilleurs dans son registre. Que serait une équipe sans Lionel Messi. Certes, il a encore échoué dans la conquête d’une cinquième Ligue des Champions de sa carrière, mais le Ballon d’Or 2019 a ébloui les foules. Avec 50 buts en 58 matches dont 12 en Ligue des Champions, il a encore fait très fort.

Sur l’aile gauche, c’est Sadio Mané qui obtient une place de titulaire sans grande surprise. En progression constante avec Liverpool, le Sénégalais compte 35 buts en 63 matches cette saison. Vainqueur de la Ligue des Champions, il a été l’un des acteurs principaux de son équipe. Cette reconnaissance vient à point nommé. Dans l’axe, deux buteurs de renoms sont associés. Bien que quart de finaliste de la Ligue des Champions, l’attaquant portugais Cristiano Ronaldo a encore une fois affolé les compteurs. 39 buts en 50 matches et surtout un match d’anthologie en huitième de finale retour de C1 contre l’Atlético de Madrid (3-0) où il qualifie à lui tout seul ou presque la Juventus. Enfin, Robert Lewandowski, le meilleur buteur de l’année (54 buts en 58 matches) se retrouve dans son équipe. Si collectivement la saison s’est achevée avec une Bundesliga et une Coupe d’Allemagne, le parcours en Ligue des Champions a été plus compliqué avec une sortie de route en huitième de finale. Cependant sur le plan individuel il a été l’un des hommes forts de l’année. Dans cette équipe on ne retrouve donc aucun Français et pas le moindre joueur de Tottenham pourtant équipe finaliste de la dernière Ligue des Champions.

Le onze type :

Alisson Becker (Brésil/Liverpool)

Trent Alexander-Arnold (Angleterre/Liverpool), Matthijs de Ligt (Pays-Bas/Ajax Amsterdam et Juventus), Virgil van Dijk (Pays-Bas/Liverpool), Andy Robertson (Ecosse/Liverpool)

Frenkie de Jong (Pays-Bas/Ajax Amsterdam et FC Barcelone), Kevin de Bruyne (Belgique/Manchester City)

Lionel Messi (Argentine/FC Barcelone), Cristiano Ronaldo (Portugal/Juventus), Robert Lewandowski (Pologne/Bayern Munich), Sadio Mané (Sénégal/Liverpool)

