Chez les vaincus, la presse est partagée entre hommage au Gallois Gareth Bale, double buteur et auteur d’un chef d’œuvre acrobatique pour donner l’avantage au Real Madrid dans cette finale, et inquiétude pour Mohamed Salah, touché à l’épaule dans un duel plus que viril avec Sergio Ramos et contraint de quitter le terrain à la demi-heure de jeu. Le Daily Mail Sport titre « The Ecstasy » (L’Extase, ndlr) avec une photo de Gareth Bale explosant de joie après son but d’anthologie. Dans un petit encart, la photo de Mohamed Salah, en pleurs, accompagnée du titre « The Agony » (L’Agonie, ndlr) contraste. « Le magnifique but de Bale offre la victoire au Real... mais les bourdes du gardien et la blessure de Salah ont ruiné la soirée de Liverpool » explique le journal. Le Daily Telegraph parle lui d’un « déchirement pour Liverpool », évoquant « un but somptueux de Bale qui met fin au rêve de Ligue des champions de Jürgen Klopp », alors que le Daily Star n’hésite pas à titrer « Calamity Karius donne un coup de main au Real », hommage appuyé à un certain David James.

Le Sunday Express Sport titre lui sur le « KO » infligé par Gareth Bale aux Reds et met en exergue la prestation calamiteuse de Loris Karius. […] « La soirée du gardien s’est conclue de manière encore plus calamiteuse, à la 83e minute, lorsqu’il ne parvenait pas à capter une frappe des 30 mètres de Gareth Bale, laissant les milliers de fans de Liverpool complètement dévastés ». Jamais auteur d’« Epic Fail », malgré de nombreux matches passés sur le banc cette saison, Gareth Bale fait également la Une du Star Sport Sunday. « Epic Bale » peut-on lire, accompagné de la mention « Le coup de canon de Gareth Bale fait les affaires du Real après la blessure de Mo Salah ». Du côté du Pays-de-Galles, patrie de Gareth Bale, le Wales on Sunday, qui se dit « fierté de la nation », ne consacre qu’un tout petit encart aux prouesses de l’attaquant des Dragons, faisant un parallèle entre la déception de l’équipe de rugby des Llanelli Scarlets... et la joie de Gareth Bale « héros de la finale de la Ligue des champions ».

En Espagne, un Real Madrid « légendaire », un Ronaldo perso

Chez le vainqueur, la presse est, comme souvent, scindée en deux. Les quotidiens à tendance madrilènes, AS et Marca, s’inclinent devant la nouvelle performance stratosphérique des Merengues. Pour Marca, qui titre « INVINC13LES » (Invincibles, avec le 13 en hommage au nombre de C1 du Real Madrid), « les Blancs décrochent leur troisième Ligue des champions consécutives et prolongent la légende vers l’éternité ». Le quotidien rend hommage à Bale, qui a lancé le Real vers le titre grâce à « un retourné d’anthologie », mais également à Karius, considéré comme un « ami », qui a « aidé » sur le premier et le troisième buts merengues. Marca, comme AS, partage sa Une entre la célébration du trophée glané à Kiev et les « bombes » lancées par Ronaldo et Bale au coup de sifflet final. « Ce fut agréable de jouer à Madrid, » a déclaré le Portugais. « Je vais discuter avec mon agent pour mon futur, » a lancé le Gallois.

Dans la presse généraliste, le média de centre-droite ABC titre « Real Madrid de légende », envoyant un petit tacle à Cristiano Ronaldo : « Ronaldo, sans gêne, laisse entendre qu’il s’en va ». De même pour El Mundo, qui titre « Un Real Madrid éternel », fustigeant également l’attitude du Portugais : « Ronaldo cherche à se mettre en avant et évoque à demi-mot son départ ». Pour la Razon, qui titre « Légendaires », « l’équipe de Zidane bat Liverpool (3-1), lors d’une soirée marquée de l’empreinte de Bale ». Chez les médias catalans, l’occasion était trop belle de dévaluer la performance des Merengues. Sport consacre sa Une à la « Bombe Cristiano », qui a anticipé son départ après la victoire à Kiev. Un petit encart évoque « une finale comique », avec « deux cadeaux de Karius ». Du côté de Mundo Deportivo, « Une Ligue des champions offerte » apparaît en Une, accompagné d’une photo du gardien malheureux. « Deux erreurs monumentales du portier Karius offrent une treizième Ligue des champions, la troisième consécutive, au Real Madrid » explique le média.

Les « Noces du Real » en Italie, l’Argentine ne veut pas de Karius

En France, L’Equipe met en avant la performance de Gareth Bale, entré à la 62e minute, en lieu et place d’un Isco maladroit devant le but et peu à l’aise dans le jeu. Le quotidien sportif français titre « La plus Bale », soulignant que le geste d’anthologie de l’attaquant a fait basculer la finale. En Italie, la Gazzetta Sportiva fait le parallèle entre le « Show Gareth Bale » et le « Choc CR7 », qui a laissé planer le doute sur son avenir dans la capitale espagnole à l’issue de la rencontre. Pour le Corriere dello Sport, qui fait un clin d’œil au mariage princier du week-end passé, on a assisté hier aux « Noces du Real », le Real Madrid « épouse la Ligue des champions, la 13e pour le club, un 3/3 pour Zidane » raconte le quotidien sportif. En Allemagne, Bild met en avant le « Désastre du gardien de Klopp ». Si le média allemand a bien tenté de nuancer ses propos dans son édition numérique du jour, mettant en avant la personnalité du portier originaire de Biberach an der Riß « le grand cœur derrière les larmes », et regretté une intervention coude en avant de Ramos sur le portier des Reds, quelques minutes avant sa première bourde, le constat est amer. Au Portugal, la cinquième Ligue des champions de Cristiano Ronaldo fait la Une. « Les dieux du football » titre A Bola, signalant également la probable fin de parcours du Portugais au Real Madrid.

Le triomphe merengue est célébré aux quatre coins du globe et notamment de l’autre côté de l’Atlantique. Au Venezuela, le journal El Universal publie en Une la photo de l’effectif madrilène, Sergio Ramos en tête, soulevant le trophée. « Le Real Madrid écrit l’histoire » peut-on lire en titre. En Argentine, l’accent est mis sur les erreurs de Loris Karius. Le portier des Reds apparaît en photo face à Karim Benzema sur la Une de La Nacion. En titre : « Deux erreurs, un triple champion ». Le quotidien Clarin ajoute lui un brin de polémique. « Real Madrid, le meilleur d’Europe, avec des erreurs et une polémique ». Le journal souligne que « Salah, la star de l’équipe anglaise, pourrait manquer le Mondial : blessé par Ramos, que l’arbitre n’a pas sanctionné ». Toujours au pays des Gauchos, où l’Albiceleste a perdu son gardien titulaire, Sergio Romero, blessé avant le Mondial, et cherche son remplaçant, le quotidien sportif Olé titre « Celui là, non », précisant « Vous cherchez un gardien ? Éliminez celui de Liverpool : deux terribles erreurs leur ont fait perdre la finale ». Au Mexique, El Excelsior Dominical axe sa une sur la déclaration énigmatique de Ronaldo, « Il gagne et puis s’en va ? » interroge le quotidien.