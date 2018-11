Un match référence. Ce mercredi, le Paris SG s’est imposé face à Liverpool (2-1, 5e journée de Ligue des Champions). Plus que le succès, c’est le contenu de la rencontre et l’état d’esprit affiché par les hommes de Thomas Tuchel qui a frappé. « Nous sommes très heureux parce que c’était notre dernière occasion de montrer que nous sommes capables de combattre contre une équipe comme Liverpool, parce que c’est une équipe avec une mentalité incroyable. C’était le défi de montrer aujourd’hui (mercredi) que nous sommes capables de combattre contre cette équipe. Mes joueurs l’ont montré, je suis très heureux et nous avons mérité la victoire donc c’est vraiment top », a confié le coach allemand du PSG au micro de RMC Sport 1 avant d’ajouter.

« C’est vraiment un grand pas en avant pour nous aujourd’hui ». Les joueurs, aussi, ont noté la différence et apprécié le rendu, à l’image de l’expérimenté Gianluigi Buffon. « J’ai aimé comment nous avons gagné le match. Nous avons très bien joué tactiquement, avec une forte structure. Mais nous avons mis le cœur sur le terrain, c’est plus important que d’autres choses pour moi », a expliqué le portier italien en zone mixte, repris par Thiago Silva, sur RMC Sport 1. « On a démontré que c’était possible d’élever notre niveau. (...) Et aujourd’hui (ce soir), c’était un match incroyable on a attaqué et défendu ensemble », a indiqué le capitaine.

L’avertissement de Mbappé

Les plus jeunes, eux, souhaitent tout faire pour que le message envoyé à l’Europe et cette flamme apparue sur la pelouse du Parc des Princes, face à un public à la hauteur, ne s’éteigne pas à l’avenir. Kylian Mbappé l’a assumé en zone mixte. « L’attitude, c’est vraiment ça qui a marqué les gens, qui nous a marqués aussi. C’est ce qu’on voulait faire, ce sur quoi on travaillait. On a su le faire. On doit encore peaufiner certaines choses dans le jeu, mais l’attitude a pris le dessus », a-t-il savouré avant d’avertir.

« Je pense que ça va continuer comme ça, mais je ne prédis pas l’avenir. Il faut mettre tous les ingrédients au quotidien pour que ça devienne une habitude », a-t-il expliqué. Même son de cloche pour Neymar. Le Brésilien, survolté, a lui aussi souhaité que cela dure face aux journalistes. « C’était tout ou rien pour nous ce soir (mercredi). Nous en avons parlé toute la semaine. Nous avons abordé ce match avec un état d’esprit fort. Nous devons maintenant chercher à reproduire ça pour tous les matches », a-t-il conclu. À bon entendeur.