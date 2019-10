Dans le cadre de la deuxième journée de la Ligue des champions, le LOSC accueillait Chelsea au stade Pierre-Mauroy. Battus à Amsterdam par l’Ajax (3-0), les Dogues devaient absolument l’emporter pour ne pas réduire leurs chances d’accéder aux huitièmes de finale. Dans cette optique, Christophe Galtier alignait un 4-2-3-1 et titularisait Luiz Araujo et Soumaré notamment. Côté Chelsea, Franck Lampard optait pour un 4-3-2-1 et pouvait compter sur ses Français Kurt Zouma et N’Golo Kanté. Les joueurs nordistes souffraient dès l’entame du match et éprouvaient les pires difficultés à franchir la ligne médiane. Sur un ballon mal renvoyé par Celik, Mason Mount, à l’entrée de la surface, tentait une volée qui s’envolait dans les tribunes (17e). Les Blues ouvraient logiquement le score par Abraham. Bien servi à la limite du hors-jeu par Tomori, le jeune attaquant anglais ajustait de près Maignan (0-1, 22e). Une bien belle manière de célébrer son vingt-deuxième anniversaire. Il fallait attendra la demi-heure de jeu pour entrevoir une première opportunité lilloise.

Jonathan Bamba servait Luiz Araujo à l’entrée de la surface, qui voyait sa frappe enroulée repoussée par Kepa (31e). Le LOSC égalisait quelques secondes plus tard. Sur un corner frappé par Bamba, Victor Osimhen prenait le dessus sur Tomori et Zouma et trompait de la tête le portier espagnol (1-1, 33e). Cette égalisation galvanisait le LOSC et ses supporters mais Chelsea ne rendait pas les armes pour autant. Juste avant la pause, Jorginho donnait des sueurs froides au public nordiste et voyait sa frappe enroulée mourir sur le poteau de Maignan (45e+2). Au retour des vestiaires, les Dogues se procuraient une belle occasion sur corner. Bamba trouvait la tête de Benjamin André qui obligeait Kepa à s’employer (52e). Les hommes de Christophe Galtier gâchaient le peu d’occasions qu’ils pouvaient obtenir. Bien lancé dans la profondeur, Victor Osimhen voyait sa frappe s’envoler dans les travées du stade Pierre-Mauroy (71e). Quasiment dans la foulée, Mason Mount se trouvait seul face à Maignan et butait sur le portier nordiste (73e). Contre toute attente, Chelsea reprenait l’avantage en fin de match. Sur la gauche, Hudson-Odoi distillait un bon centre pour Willian dont la volée trompait Maignan (1-2, 78e). Avec ce nouveau revers, le LOSC compromettait ses chances d’atteindre les deux premières places du groupe.

Le Barça au forceps, Liverpool s’en sort bien

Dans les autres matchs de la soirée, le FC Barcelone recevait l’Inter Milan au Camp Nou sans Ousmane Dembélé sur le banc mais avec Lionel Messi finalement titulaire. Clément Lenglet et Antoine Griezmann démarraient également la rencontre côté Barça. Les hommes d’Ernesto Valverde se faisaient surprendre dès les premières minutes par Lautaro Martinez. Alexis Sanchez parvenait à trouver dans la profondeur l’attaquant argentin dont la frappe croisée trompait Ter Stegen (0-1, 3e). À la surprise générale, les hommes d’Antonio Conte, qui affichaient un visage séduisant, rejoignaient les vestiaires avec un but d’avance. Mais peu avant l’heure de jeu, les Blaugranas recollaient enfin au score. Sur la droite, Vidal alertait Suarez à l’entrée de la surface dont la superbe volée trompait Handanovic (1-1, 58e). Le Barça prenait les commandes des opérations grâce à un petit numéro de Messi qui alertait Suarez. L’attaquant uruguayen entrait dans la surface et gagnait son duel face à Handanovic (2-1, 84e). Les Blaugranas pouvaient remercier « El Pistolero » ce soir. Dans l’autre match du groupe H, le Valencia CF affrontait l’Ajax Amsterdam. Le champion des Pays-Bas ouvrait le score rapidement grâce à Ziyech (0-1, 8e). Bien servi par Tadic côté droit, le milieu offensif marocain voyait Cillessen avancé et décochait une superbe frappe qui se logeait dans la lucarne. La formation ibérique manquait une belle opportunité de recoller au score, puisque Parejo ratait son penalty (25e). Le tournant du match, car l’Ajax en profitait pour réaliser le break. Alerté dans la surface côté droit, Van de Beek effectuait une passe lumineuse au six mètres pour Promes qui ajustait Cillessen (0-2, 34e). Les hommes d’Erik Ten Hag assénaient le coup de grâce après l’heure de jeu. Sur une passe laser de Tadic, Van de Beek fusillait Cillessen d’une frappe imparable (0-3, 67e).

De son côté, Liverpool devait absolument effacer son revers face au Napoli (0-2) face au RB Salzbourg. Les Reds prenaient rapidement les commandes grâce à Sadio Mané (1-0, 9e). L’international sénégalais combinait bien avec Firmino dans la surface et ajustait sans trembler Stankovic. Le vainqueur de la dernière Ligue des champions réalisait le break grâce à Robertson (2-0, 25e). Le défenseur profitait d’un excellent centre d’Alexander-Arnold pour ajuster de près Stankovic. Le festival offensif anglais se poursuivait. Côté gauche, Mané centrait pour la tête de Firmino repoussée par Stankovic. Salah, qui avait bien suivi, poussait le ballon au fond des filets (3-0, 36e). Juste avant la pause, Salzbourg réduisait l’écart par Hwang Hee-Chan (3-1, 39e). Au retour des vestiaires, la formation autrichienne cueillait à froid les hommes de Jürgen Klopp. Bien servi par Hwang Hee-Chan, Minamino trompait Adrian d’une belle volée (3-2, 56e). Dans tous les bons coups, Minamino se muait en passeur décisif pour Haland qui n’avait plus qu’à pousser le cuir au fond des filets (3-3, 60e). Au pied du mur, Liverpool sortait la tête de l’eau grâce à son buteur égyptien Mohamed Salah (4-3, 69e). Enfin, le Zénith Saint-Pétersbourg accueillait Benfica. La formation russe prenait les commandes des opérations par Dzyuba (1-0, 22e). L’attaquant russe profitait d’une récupération d’Ozdoev dans les pieds d’un défenseur pour tromper Vlachodimos. Le Zénith prenait le large dans cette rencontre grâce à un but contre son camp de Rubien Dias (2-0, 70e). Benfica rendait les armes une troisième fois ce soir sur un exploit d’Azmoun qui évitait la sortie de Vlachodimos et poussait le cuir dans les buts (3-0, 78e). Dans les dernières minutes, Raul de Tomas réduisait le score pour Benfica d’une superbe frappe (3-1, 85e).

Les résultats de la soirée

Liverpool 4-3 RB Salzbourg : Mané (9e), Robertson (25e), Salah (36e, 69e) pour Liverpool ; Hwang Hee-Chan (39e), Minamino (56e), Haland (60e) pour Salzbourg

FC Barcelone 2-1 Inter Milan : Suarez (58e, 84e) pour le Barça ; Lautaro Martinez (3e) pour l’Inter Milan

Zénith Saint-Pétersbourg 3-1 Benfica : Dzyuba (22e), Ruben Dias (70e, csc), Azmoun (78e) pour le Zénith ; De Tomas (85e) pour Benfica

RB Leipzig 0-2 Olympique Lyonnais : Depay (11e), Terrier (65e) pour l’OL

LOSC 1-2 Chelsea : Osimhen (33e) pour le LOSC ; Abraham (22e), Willian (78e) pour Chelsea

Valence 0-3 Ajax Amsterdam : Ziyech (8e), Promes (34e), Van de Beek (67e) pour l’Ajax

