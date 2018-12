En France, le Paris Saint-Germain et l’AS Monaco ont principalement essuyé les plâtres des révélations tirées des Football Leaks. Jour après jour, Mediapart, en France, et Der Spiegel, en Allemagne, racontaient les manœuvres des dirigeants pour échapper au fair-play financier, trouver des combines pour payer un minimum d’impôts et bien d’autres choses peu reluisantes. En Angleterre, c’est surtout Manchester City qui a subi le plus de dégâts. Avec notamment la révélation d’un faux sponsoring pour esquiver les sanctions de l’UEFA quant au fair-play financier.

En effet, 67 M€ ont été injectés par le propriétaire du club parmi les recettes du club en faisant passer cette somme pour l’investissement d’un sponsor. Ce qui a été découvert parmi les documents étudiés par Der Spiegel et Mediapart. Le magazine allemand assurait même que Manchester City avait réussi à contourner le fair-play financier malgré un déficit en 2014 de 188 M€. Tout cela, les dirigeants de l’UEFA l’ont bien lu et ils ont lancé une procédure d’enquête, indépendante, pour prendre les sanctions nécessaires.

Quelles conséquences sur le mercato ?

Ces sanctions pourraient prendre une tournure très sérieuse puisque The Guardian et The Daily Telegraph expliquent ce matin que c’est bien l’exclusion de la Ligue des Champions qui pend au nez des Citizens. Un embargo sur les transferts, un temps envisagé, serait désormais considéré comme une punition trop faible. Le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, a prévenu que la décision était imminente. « Nous aurons les réponses très bientôt sur ce qu’il va se passer sur ce cas concret ».

Déjà sanctionné financièrement par l’UEFA en 2014 pour manquements aux règles du fair-play financier, Manchester City s’expose à la plus lourde peine avec une exclusion de la prochaine Ligue des Champions, pour laquelle il est bien parti pour se qualifier puisqu’il caracole en tête de la Premier League. Les conséquences pour le club mancunien pourraient être bien plus larges puisque l’absence de Ligue des Champions pourrait précipiter le départ de plusieurs cadres, voire de son entraîneur Pep Guardiola...