Il fait toujours la une des médias mais ses apparitions en conférence de presse sont rarissimes. À la veille de la rencontre de Ligue des Champions face à l’Etoile Rouge de Belgrade (match à suivre en live commenté sur notre site), Neymar s’est confié. Alors que son coach a pris pour habitude de répondre aux questions sur le Brésilien, on a eu droit cette fois à l’inverse. La star parisienne a évoqué sa relation avec son nouvel entraîneur, avec qui il semble si complice depuis le début de la saison.

Replacé en numéro 10 par son nouveau coach, alors qu’il évoluait sur le côté gauche sous Emery, Neymar affiche des statistiques hallucinantes avec pas moins de 7 buts et 3 passes décisives en seulement sept rencontres de championnat. Dans ce nouveau système, il semble s’épanouir et retrouver le sourire même s’il ne s’estime pas encore à 100% de ses moyens physiques. Tuchel n’y est sans doute pas pour rien comme l’a affirmé le joueur ce mardi face à la presse.

Neymar : « je me retrouve en Tuchel »

« C’est vrai qu’il a apporté quelque chose de nouveau au PSG. Depuis notre première conversation l’année dernière, je me suis rendu compte de sa soif de victoire. Il veut s’améliorer de plus en plus, montrer son meilleur visage. Je me retrouve lui car c’est un coach jeune qui sait où aller », a expliqué le joueur le plus cher de l’histoire. Après un excellent début en Ligue 1 (8 victoires en autant de matches), il s’agit de passer un cap en Ligue des Champions.

C’est la raison pour laquelle est venu le technicien allemand. Alors que le championnat de France apparaît aux yeux de tout le monde comme une formalité, Tuchel se sait attendu sur la scène européenne, tout comme Neymar. « Il nous le montre à chaque match et aux entraînements. Je suis très heureux. J’espère qu’il peut nous mener en Ligue des Champions, là où on veut vaincre. On veut aller vers le succès et je veux lui montrer de quoi je suis capable. » Ça commence dès mercredi contre l’Etoile Rouge au Parc des Princes où le PSG n’aura pas le droit à l’erreur après sa défaite à Liverpool.