Six mois après sa déconvenue face à Manchester United, le PSG retrouve la Ligue des Champions. Pour débuter la compétition, le champion de France s’attaque à un gros morceau puisque le Real Madrid se rend au Parc des Princes ce soir (match à suivre en live commenté sur notre site à partir de 20h). C’est déjà l’heure du choc pour deux prétendants à la victoire finale mais cette rencontre se tiendra finalement sans pas mal de stars. En plus d’être en petite forme en ce début de saison, des deux côtés on déplore l’absence de nombreux éléments. On pourrait presque appeler ça un choc au rabais.

À quelques heures du coup d’envoi, voici ce que pourraient donner les compositions des deux formations. Au PSG, on s’avance vers un 4-3-3 avec pas mal de surprises. Dans le but, c’est Keylor Navas qui retrouvera ses anciens compagnons d’armes. Avec la blessure de Dagba, Meunier aura sa chance sur le flanc droit de la défense. De retour d’un petit pépin physique, Bernat sera lui sur le côté gauche. En défense centrale, la tendance est à une titularisation de Presnel Kimpembe, sa première de la saison, qui sera associé à son capitaine Thiago Silva. Et Marquinhos dans tout ça ?

Icardi en pointe plutôt que Choupo-Moting ?

Le Brésilien part pour évoluer au milieu de terrain, afin d’épauler un duo qui fonctionne plutôt bien depuis le début de la saison : Verratti-Gueye. Herrera, absent quatre semaines, et Paredes débuteraient donc sur le banc. Devant aussi, on devrait avoir une surprise avec la titularisation probable de Mauro Icardi, pourtant à court de rythme, plutôt que de Choupo-Moting. Sarabia et Di Maria seront sans doute alignés pour compléter l’attaque, en raison des blessures de Cavani et de Mbappé, et de la suspension de Neymar.

En face aussi, on dénombre quelques absences de marque comme celle de Marcelo, Sergio Ramos et Luka Modric. Zidane doit tout de même mettre en place un 4-3-3 avec Courtois dans les cages. Carvajal et Mendy occuperont les ailes de la défense alors que le jeune Militao fêtera sa première titularisation depuis son arrivée chez les Merengues en étant associé à Varane. Au milieu, c’est James qui devrait faire le nombre avec Kroos et Casemiro. Enfin, Hazard sera doute intégré au onze de départ, une première cette saison puisqu’il revient de blessure. Le Belge fera équipe avec Benzema et Bale, laissant Vinicius Junior sur le banc.

