Mardi soir, Karim Benzema est entré dans l’histoire de la Ligue des Champions en dépassant Ruud van Nistelrooy et en devenant le quatrième meilleur buteur de l’histoire de la Ligue des Champions (de la phase de groupes à la finale). Une position que n’a pas eu à cœur de savourer Benzebut, qui a préféré se confier sur la situation précaire de son club et de celle de Julen Lopetegui plus que jamais sur la sellette. Un classement hautement symbolique bien évidemment largement dominé par le tandem infernal Cristiano Ronaldo - Lionel Messi, les deux seuls joueurs à avoir dépassé la barre mythique des 100 buts.

Vient ensuite l’emblématique joueur du Real Madrid, Raul, qui totalise 71 buts et possède une large avance sur Karim Benzema et donc sur Ruud van Nistelrooy. Preuve que la performance du trio CR7-Messi-Benzema est énorme, il faut aller au 7e rang pour trouver un attaquant encore en activité, et encore il a 37 ans et évolue en Major League Soccer, un certain Zlatan Ibrahimovic qui possède la particularité d’avoir inscrit 48 buts dans la plus prestigieuse des compétitions européennes dans six clubs différents (Ajax, Juventus, Inter Milan, FC Barcelone, AC Milan, Paris Saint-Germain et Manchester United).

Neymar, Griezmann, Cavani et Mbappé très loin derrière

Grâce à son but inscrit mardi face à l’AEK Athènes, Robert Lewandowski intègre ce prestigieux top 10 composé entre autres stars du football de Thierry Henry, Andriy Shevchenko ou Filippo Inzaghi. Car briller dans ce classement n’est finalement pas si évident. D’anciens Ballons d’Or ou de véritables légendes n’ont jamais véritablement brillé au plus haut niveau. Si Didier Drogba n’est pas loin du top 10, ce n’est pas le cas d’un Ronaldinho, d’un Samuel Eto’o, d’un David Trezeguet ou d’un Robin van Persie. Pire, El Fenomeno Ronaldo ou Zinedine Zidane ne sont même pas dans le top 100.

Et les joueurs du moment, où sont-ils ? Edinson Cavani est tout juste dans le top 20, à quelques encablures devant son coéquipier du PSG, un certain Neymar. Quant à Luis Suarez, Mario Mandzukic ou encore Gareth Bale, ils ne sont même pas dans le top 50 du classement des meilleurs buteurs de l’histoire de la Ligue des Champions. Reste le phénomène Kylian Mbappé, qui a marqué 12 buts en 19 matches de C1. Nul doute qu’il devrait intégrer d’ici quelques années ce prestigieux top 10...