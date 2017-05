Qui pour accompagner les 19 autres équipes déjà engagées en Ligue 1 la saison prochaine ? Voilà la question qui se posait ce jeudi soir, puisque Troyes, troisième du dernier exercice en Ligue 2 accueillait Lorient, dix-huitième du dernier championnat de France de Ligue 1, en barrage aller. L’objectif des locaux était clair : faire tomber les Merlus afin de prendre une option avant le match retour et essayer de remonter parmi l’élite du football tricolore.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’entame de match n’était pas franchement excitante, au contraire même. Sur un faux rythme, le match avait du mal à se décanter, même si l’ESTAC apparaissait plus fringant. Comme inhibées par l’enjeu d’une montée pour l’une ou d’une descente pour l’autre, les deux formations ne parvenaient pas vraiment à imprimer un quelconque rythme, et aucune occasion notable ne venait emballer une première demi-heure décevante.

La classe de Nivet fait la différence

Mais après un premier beau mouvement collectif, un coup de patte signé Darbion (1-0, 37e), au second poteau, venait faire chavirer les supporters. Ouverture du score troyenne, qui débloquait enfin la situation. A la pause, c’est donc l’ESTAC qui faisait la bonne opération. Au retour des vestiaires, les visiteurs parvenaient enfin à se mettre en position de tir, et Jeannot (46e) se créait la première occasion bretonne, même si sa frappe était déviée. Les Merlus se lâchaient, et c’est ensuite Ciani (52e) qui s’envolait pour reprendre un coup franc de Mvuemba de la tête. Mais le portier troyen s’interposait de fort belle manière.

Jeannot (59e) insistait, Waris (73e) se battait, Moreira (76e) se trouait face au but... Les offensives étaient clairement lorientaises mais rien n’y faisait. Les minutes défilaient, et l’ESTAC tenait le bon bout. Seulement, aux forceps, les hommes de Casoni finissaient par égaliser sur un but de Waris (1-1, 82e). Le score apparaissait alors plié, mais c’était mal connaître la hargne du vétéran Benjamin Nivet. Sur le fil, à l’entame du temps additionnel, le maître à jouer offrait la victoire aux siens et, même le crâne en sang, délivrait tout un stade. Score final 2-1, Troyes arrache un précieux succès et prend une option sur la montée en Ligue 1.

