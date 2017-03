L’OL et son attaque de feu se rendaient à Bordeaux ce soir en ouverture de la 28e journée de Ligue 1. Auteurs de quatre victoires de suite et de 20 buts marqués, les Gones arrivaient en Gironde avec le plein de confiance malgré une défense fébrile. La rencontre s’annonçait tendue entre le 4e et son poursuivant placé en embuscade à seulement quatre points derrière. Genesio décidait d’aligner un 4-3-3 avec Tousart au milieu en compagnie de Gonalons et Tolisso alors que le trio offensif était composé de Fekir, Depay et Lacazette. Les Girondins eux aussi avaient un bon coup à jouer. Très en forme depuis le début d’année 2017, les hommes de Gourvennec ont trouvé leur bonne carburation avec notamment un Gaëtan Laborde, qui était titulaire en pointe, en grande forme.

Sous une pluie battante qui rendait le déroulement de la rencontre très compliquée avec ce terrain détrempé, les deux équipes arrivaient tout de même à mettre du rythme et à trouver des espaces. Kamano s’essayait une première fois (3e) alors que Lacazette profitait d’un mauvais contrôle de Jovanovic pour s’en aller défier Carrasso mais il ne parvenait pas à accrocher le cadre (10e). Dans ce match où les fautes et les cartons s’accumulaient, c’est Bordeaux qui trouvait la faille en premier. Suite à un ballon perdu par Gonalons, Kamano voyait Vada dans l’espace qui ajustait Lopes (1-0, 16e). Si l’action était belle, le but se trouvait entaché d’une flagrante position de hors-jeu.

Lyon a eu les ressources pour égaliser

Lyon répondait sans attendre et s’offrait un temps fort. Après plusieurs situations intéressantes, Depay réceptionnait une magnifique ouverture mais sa lourde frappe trouvait la main ferme de Carrasso (28e). L’OL insistait avec ces têtes hors cadre de Gonalons (30e) et Diakhaby (32e) avant de frôler la correctionnelle. Auteur d’un numéro en contre, Malcom provoquait avant de se faire tacler dans la surface par Diakhaby. Le penalty semblait évident seulement l’arbitre distribuait un jaune au Brésilien pour simulation (38e). Nouvelle erreur après ralenti et l’arbitre sifflait la pause sur cette tentative lointaine de Mammana (45e+1). Les Lyonnais allaient devoir changer les choses en seconde période car ils n’y étaient pas vraiment.

Ils rentraient bien dans cette deuxième mi-temps et tentaient de passer la plupart du temps sur les côtés mais globalement les latéraux bordelais, Contento en premier lieu, tenaient le choc. Bordeaux pouvait même profiter de l’exposition des Gones pour se montrer dangereux avec l’intenable trio offensif. Lopes sauvait son camp face à Vada (55e), Diakhaby le suppléait sur sa ligne (60e) alors que le portier empêchait Laborde de corser l’addition (68e). Les Girondins pouvaient regretter ces nombreux échecs car ils étaient encore à portée de fusil. Et Lyon ne s’est pas privé de cela. Après deux occasions chaudes (74e, 75e), l’OL égalisait avec ce coup-franc de Valbuena déposé sur la tête de Mammana étrangement seul (1-1, 79e). Les deux camps poussaient pour obtenir la victoire et c’est Bordeaux qui pouvait avoir des regrets avec ce splendide mouvement Ménez-Laborde-Kamano conclu par le Guinéen qui voyait sa frappe contrée in-extremis par Rafael (90e+1). Match nul entre ces deux équipes qui arrange plutôt Lyon puisque les Marine-et-Banc restent à 4 points.

L’homme du match : Kamano (7,5) : l’ancien Bastiais a fait un match complet et a confirmé qu’il était en très grande forme. C’est lui qui donne le ton avec une belle frappe (2e). Quelques minutes plus tard il distribue sa troisième passe décisive de la saison pour Vada (16e). Il a été très bon et très remuant. Il a superbement bien défendu, mais c’est malheureusement lui qui fait la faute sur le coup-franc qui donne l’égalisation lyonnaise (79e).

Bordeaux :

Carrasso (6) : le portier bordelais n’a pas eu grand-chose à faire en première mi-temps, mais il a tout de même sauvé son équipe devant Memphis en effectuant une grosse parade (29e). Le reste du match se déroule autour de lui, mais sans jamais le mettre à contribution. Match sérieux.

Gajic (5,5) : le latéral droit a eu énormément de mal face à Memphis, débordé à de nombreuses reprises comme lorsque l’ancien Mancunien lui passe devant (29e). Il prend un carton jaune (26e). Il s’est repris petit à petit lors du second acte.

Jovanovic (5,5) : le néo-Bordelais, arrivé cet hiver, a été mis en difficulté. Après une perte de balle à 15 mètres de ses buts (10e), il est averti pour un excès d’engagement sur Gonalons (36e). Il a bien coupé une passe en profondeur de Valbuena (66e). Il a paru beaucoup plus serein par la suite.

Pallois (6,5) : le rugueux défenseur français a livré un bon match. Très présent dans les duels, il a mis beaucoup d’impact physique. Il lit bien la trajectoire sur un centre de Rafael (30e). Il a continué son travail en seconde période, sans s’embarrasser dans les relances. Quel retour sur Alexandre Lacazette (75e).

Contento (7) : l’ancien Bavarois a fait un gros gros match, tant défensivement qu’offensivement comme en témoigne cette formidable action où il fait presque tout (38e). Il a multiplié les aller-retour sur son couloir. Propre dans la relance, gros match.

Toulalan (6) : le capitaine du soir a fait un match à son image. Peu en vue, il n’a ni frappé, ni fait de choses incroyables, mais quel abattage au milieu de terrain pour l’ancien Monégasque. Il est touché aux adducteurs lors de la seconde mi-temps et cède sa place à Plasil (80e), qui ne s’est pas vraiment signalé.

Sankharé (5,5) : le milieu de terrain a fait un bon début de match, il a bien combiné avec Vada, mais il s’est éteint peu à peu. C’est celui qui a fait le moins bon match, mais pas le pire. Il n’a pas eu l’occasion de faire mieux.

Vada (6,5) : quel match du petit Argentin ! Il commence la rencontre par un but, même s’il est hors-jeu il croise bien sa frappe et ouvre le score (16e). Ensuite il a beaucoup couru en combinant avec ses trois attaquants. Ses frappes suivantes n’ont rien donné (35e, 55e). Grosse activité. Remplacé par Jérémy Menez (84e), qui fait un bon centre pour Kamano (90+1e).

Laborde (6,5) : gros match du natif de Mont-de-Marsant. Il a perdu très peu de ballon et s’est imposé sur tous ses duels. Impressionnant techniquement et en confiance, il tente un geste acrobatique, sans succès (35e). Il aurait même pu aggraver la marque, mais il bute sur Lopes (68e). Il feinte parfaitement pour Kamano (90e+1).

Malcom (7) : le jeune prodige brésilien jouait sur le côté droit et il a fait d’énormes différences en combinant avec Laborde notamment. Il a beaucoup donné sans toutefois être décisif. Il aurait dû obtenir un penalty après un contact avec Diakhaby (38e), il prend finalement un carton jaune pour simulation. Il tire un coup franc sans réussite (45e). Lors de la seconde mi-temps, ses accélérations ont fait mal. Il aurait pu donner la victoire à son équipe, mais il bute par deux fois sur Rafael en fin de match (90+1e).

OL :

Lopes (6) : le gardien a rempli son rôle ce soir. Auteur d’une première prise de balle sur cette frappe de Kamano (3e), il est abandonné par sa défense sur le but de Vada (16e). Il sauve ensuite son camp face à l’Argentin (55e) et Laborde (67e) puis voit Diakhaby (60e) puis Rafael (90e+1) les suppléer sur sa ligne. Pour le reste, il a capté pas mal de ballons dans les airs et n’a pas hésité à sortir de son but.

Rafael (6,5) : le Brésilien a connu des hauts et des bas ce soir. Régulièrement en difficulté face aux débordements de Kamano ou aux décrochages de Laborde, le Brésilien a souffert dans les tâches défensives mais il a réussi à redresser un peu la barre en attaque. Il a souvent pris son couloir et a permis à son équipe de gagner quelques ballons. Il offre une splendide transversale pour Depay (28e) et obtient le coup-franc de l’égalisation (78e).

Mammana (7) : surement le plus efficace de la défense ce soir. Le jeune Argentin s’est montré très propre dans ses interventions et même dans ses relances. Il a pu récupérer pas mal de ballons. Parfois bougé par les attaquants bordelais, il n’a pas non plus été aidé par ses partenaires et défend parfaitement sur Kamano (64e). Il n’a pas hésité à monter d’un cran au milieu pour apporter le surnombre (13e) et a même tenté sa chance de loin (45e+1). Surtout, c’est lui qui égalise pour son équipe (79e).

Diakhaby (4,5) : le jeune Lyonnais formé au club s’est distingué par ses erreurs ce soir. Pas du tout précis dans ses relances et même plus généralement ses passes, il n’a pas non plus respiré la sérénité. Certes Vada est hors-jeu mais il est en retard sur ses partenaires pour s’aligner (16e). Il aurait aussi dû être sanctionné d’un penalty après une faute sur Malcom dans la surface (38e). Son jeu de tête a tout de même fait du bien (32e, 72e).

Morel (4,5) : ça a été très compliqué pour lui au Matmut Atlantique. Dur sur l’homme, trop même à l’image de cette semelle laissée sur Vada qui lui a valu un carton (4e) très tôt dans la rencontre, l’ancien Marseillais n’a pas été très précis dans ses transmissions comme dans ses centres où il n’a pas trouvé grand monde. Alors que Gajic, son adversaire direct, n’a pas non plus effectué un grand match, il a tout de même souffert face à ses montées (27e). Un peu mieux en seconde période.

Tousart (4,5) : il est auteur d’un très bon premier quart d’heure avec un travail de récupération, de projection vers l’avant et une belle orientation dans le jeu mais il a rapidement été avalé par les Bordelais. Il a connu trop de déchet dans son jeu et a même été bougé au milieu (25e). Certes, il a gagné des ballons mais il en a perdu un paquet aussi. Match en demi-teinte.

Gonalons (3) : que ce fut dur pour le capitaine de Lyon. Pour son retour, il a eu tellement de mal durant cette rencontre. Après dix minutes de jeu, il prenait un gros tampon qui le sonnait. C’est lui qui perd le ballon sur le but des Bordelais (16e) mais globalement, il a commis énormément d’erreurs et a même été averti (21e) après une belle faute sur Kamano. Remplacé par Valbuena (59e) qui a pu se mettre au service de l’équipe même s’il n’a pas toujours été en réussite. Il est passeur décisif sur le but de Mammana (79e).

Tolisso (4) : finalement, on ne l’a pas beaucoup vu ce soir alors que son équipe aurait bien eu besoin de ses qualités. Il a manqué quelques passes simples (18e, 51e) et n’a pas eu la même influence qu’à l’accoutumée. Il a évolué plus bas et cela s’est ressenti dans le jeu car il a eu beaucoup moins de connexion avec ses attaquants. S’il a été assez actif avec pas mal de courses, c’est trop peu pour un joueur de son calibre.

Fekir (3,5) : lui aussi a traversé la rencontre tel un fantôme. Il a accumulé les mauvais choix (9e, 34e, 49e) et a semblé hésitant sur certains contacts. Ainsi, il n’a pas pris beaucoup de risques mais malgré cela il a perdu un trop grand nombre de ballons. Il a fini la rencontre en se tenant le bas du dos et a donc été remplacé par Cornet (63e) qui n’a pas montré grand-chose même s’il est présent lors du temps fort de son équipe.

Lacazette (5) : lui aussi un vécu un match compliqué mais à l’inverse de Fekir on ne peut pas lui reprocher grand-chose. Il gâche une belle première occasion où il ne parvient pas à cadrer sa frappe (10e). Suite à cela, il a pas mal décroché car son équipe ne parvenait pas à le trouver même s’il a tenté de jouer avec Depay. C’est d’ailleurs ce dernier qui le sert (74e, 75e) mais à chaque fois, un pied l’empêchait de tirer. Il n’a jamais renoncé non plus.

Memphis (5,5) : le Néerlandais s’est montré en jambes même s’il a rarement été récompensé par son travail. Pas en réussite face au but et notamment sur cette énorme claquette de Carrasso (28e), il a gâché trop de munitions à l’image de ses 22 ballons perdus. Sa connexion avec Lacazette n’a pas été assez utilisée. Remplacé par Ferri (84e) dont la tête n’est pas passée loin du cadre.