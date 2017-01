Zlatan Ibrahimovic parti à Manchester United, Edinson Cavani est le nouvel atout offensif numéro un des champions de France en titre. Un statut qu’El Matador avait parfois réclamé, mais jamais obtenu le temps de sa collaboration avec son imposant coéquipier suédois, et ce, malgré une feuille de route plus que correcte (53 buts inscrits en 97 matches de Ligue 1 lors de ses trois premières années dans la capitale). Promu, l’ancien Napolitain démontre cette saison qu’il a les épaules pour endosser un tel rôle. Avec 18 réalisations marquées en 17 rencontres de championnat, "Edi" n’a jamais été aussi prolifique.

Mais ce statut de buteur n°1 n’a pas que des avantages pour le Paris Saint-Germain. En effet, si Unai Emery profite de l’efficacité de son attaquant, les faibles statistiques des partenaires du Sud-Américain face au but oblige le PSG à être Cavani-dépendant. Une tendance que les Rouge-et-Bleu ne peuvent se permettre sous peine d’être dans le dur en cas d’absence prolongée de l’Uruguayen. Cet hiver, Paris cherche donc à embaucher un joueur capable de venir faire la doublure de Cavani. Alario, Benteke, Batshuayi ou Aspas sont d’ailleurs quelques exemples de buteurs pistés. Mais qu’en pense le principal concerné ? Interrogé dans le cadre d’un événement organisé par son équipementier américain Nike, le numéro 9 du PSG s’est confié à notre micro.

Cavani veut tout jouer

« Je travaille et comme je l’ai dit avant, j’adore le football. J’aime jouer, être sur le terrain et, en tant que buteur, marquer. Je veux toujours jouer. Tout le reste, ce sont des choix de l’entraîneur et du club. Si le club pense qu’il doit recruter un attaquant, c’est son choix. Ce n’est pas quelque chose sur lequel je dois avoir un avis ou dire si ça me va ou non. Mon objectif est toujours le même : jouer, m’entraîner et bien récupérer pour jouer tous les matches. Après, il y a une concurrence saine qui existe dans chaque vestiaire pour jouer le week-end. Peu importe qui vient, il est le bienvenu. » Ouvert à la venue d’un renfort offensif, l’Uruguayen en profitera-t-il pour se ménager un peu plus en vue des grosses échéances ? Pas vraiment.

« Je crois que le fait d’avoir des joueurs qui soient capables de jouer au PSG, c’est quelque chose d’important pour nous afin d’avoir une équipe avec plusieurs solutions. On l’a vu, c’est un entraîneur qui a confiance en tous ses joueurs. Il les entraîne pour qu’ils soient prêts à jouer les prochains matches. Il a fait plusieurs changements. Si des joueurs sont présents dans une équipe, c’est pour jouer. Après, ça dépend des choix techniques. J’essaie d’être au top pour jouer, parce que c’est un objectif et une façon de voir le football pour moi. Donc si je fais bien les choses, je ne pourrai pas te dire de prendre un autre joueur pour que je puisse me reposer. Nous sommes tous des travailleurs. Nous sommes là pour avoir du rendement, match après match. J’ai eu d’autres expériences ailleurs où j’ai joué quasiment tous les matches et les choses se sont bien passées. » Le futur attaquant parisien est prévenu.