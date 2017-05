Si l’AS Monaco réalise une saison exceptionnelle, avec le titre de Ligue 1 qui lui tend les bras et un parcours européen qui devrait s’arrêter en demi-finales de la Ligue des Champions, l’été risque d’être mouvementé sur le Rocher. Pratiquement tous les meilleurs éléments du club sont convoités : Kylian Mbappé, notamment dans le viseur du Real Madrid, Tiémoué Bakayoko annoncé en Angleterre ou encore Bernardo Silva convoité par plusieurs grosses écuries comme le Bayern. Mais l’architecte de l’équipe, Leonardo Jardim, a lui aussi la cote...

Son contrat expire en juin 2019 - dans deux saisons donc - mais il ne manque pas de prétendants. « Un départ ? Je ne sais pas. Je suis tellement concentré sur Monaco, en particulier à ce stade de la saison, que je ne pense pas à l’avenir. J’ai deux autres années de contrat et je me sens bien. Je ne sais pas si je serais le Ferguson de Monaco. Il y a beaucoup de peut-être dans le football, et ça ne compte pas. Ce qui compte c’est le championnat et la conviction qu’il peut se produire quelque chose de bien cette saison. C’est sur quoi nous devons être concentrés. Le reste n’est que supposition », confiait-il en mars.

La priorité d’Arsenal

Maintenant que l’issue de la saison est proche, nul doute que l’entraîneur monégasque va avoir plus de temps pour penser à son avenir. Aujourd’hui, Téléfoot annonce que l’Inter et Arsenal sont sur ses traces. Les Gunners en auraient même fait leur priorité en cas de départ d’Arsène Wenger en fin de saison, le Français étant en fin de contrat et n’ayant pas encore mis au clair son avenir. Il faut dire que le style du Portugais, comme sa gestion particulièrement bonne des jeunes joueurs, semble s’inscrire à merveille dans la lignée de ce qu’a fait l’entraîneur strasbourgeois.

Et lui ne serait peut être pas contre un départ en Angleterre, championnat qu’il admire, comme il le confiait déjà : « l’Espagne et l’Angleterre ont leur propre style, la France a un championnat très compétitif, plein de joueurs de grande qualité et où l’on travaille bien. Ce n’est pas un hasard si le PSG se qualifie toujours, a minima, pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions, ou que Monaco se trouve en quarts de finale. Dans un modèle plus stratégique, avec plus d’équilibre, l’Italie a aussi un championnat intéressant. Personnellement, je pense qu’en Angleterre il y a plus de passion pour le jeu ». Affaire à suivre donc...