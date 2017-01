Il l’a fait. Jean-Michel Aulas ne s’en cachait pas, le président de l’Olympique Lyonnais rêvait depuis des mois de faire venir Alex Morgan dans son club. À coup de déclarations dans les médias mais aussi et surtout de tweets qui ont enflammé le réseau social et fait sourire les supporters, le dirigeant rhodanien n’a jamais abandonné, continuant de faire la cour à la ravissante star du football féminin, icône suivie par 2,81 millions de followers quand sa page Facebook officielle, elle, est suivie par plus de 3 millions de personnes. Élue "sportive la plus sexy" par Victoria’s Secret, l’image de l’attaquante vaut de l’or.

Une image que la section féminine de l’OL compte exploiter à plein régime et d’ailleurs, ce samedi midi, une conférence de presse se tenait au Groupama OL Training Center pour présenter celle qui portera son numéro 13 fétiche entre Rhône et Saône. Une conférence à laquelle Jean-Michel Aulas participait bien évidemment, tout sourire au moment d’annoncer officiellement la venue de la superstar US : « Nous avons repris l’équipe féminine en juin 2004. La première saison, en cours d’année, nous avions fait venir neuf joueuses de l’équipe américaine, ce qui a été à la base du développement du foot féminin à l’OL et en France. (...) Nous sommes très heureux d’accueillir Alex Morgan qui rejoint à son tour Lyon », s’est-il félicité, avant de poursuivre.

« Quand il m’a tweeté ? Je me suis demandée qui était ce fou ! »

« On accueille à Lyon une star du football féminin mais aussi quelqu’un qui, sur le plan de la communication et des réseaux sociaux, a réussi à reléguer très, très loin l’ensemble des footballeurs qui évoluent en France. Elle a au total 10,8 millions de followers sur tous les réseaux sociaux, soit plus qu’Omar Sy qui en a 3,4 millions et est la personnalité préférée des Français quand Lucas Moura en a un peu plus de 9 millions. Tout cela vient de son talent et de son charisme », a d’abord voulu mettre en avant JMA, ne parlant qu’ensuite de son talent ballon au pied, preuve de l’importance que relève ce coup d’un point de vue marketing.

« Elle a gagné la Coupe du Monde U20, a gagné la Coupe du Monde, et a gagné les Jeux Olympiques en 2015. Elle va nous aider à faire la promotion de l’OL aux USA, et on va élaborer une web-série qui va raconter la vie d’une Américaine à Lyon, une vingtaine d’épisodes sur lesquels on va travailler ». L’OL Féminin, qui présentait par ailleurs l’Allemande Josephine Henning, compte donc bien exploiter au mieux l’image d’Alex Morgan, laquelle est ravie d’intégrer le club rhodanien : « L’OL est très connu, a beaucoup gagné. Les Américains connaissent le club, j’ai eu l’opportunité de venir et je l’ai saisie. Quand il m’a tweeté ? Je me suis demandée qui était ce fou (rires) ! Non je rigole. J’ai trouvé ça rigolo, on en a ri. Appartenir à ce club est quelque chose d’incroyable et, comme Jean-Michel l’a tweeté, c’est le meilleur club », s’est-elle enthousiasmée. L’histoire d’amour démarre bien !