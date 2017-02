L’affaire Lassana Diarra n’en finit plus. Le mercredi, il entre en jeu contre Guingamp lors de la victoire de l’Olympique de Marseille (2-0), le jeudi on apprend qu’il aurait apprécié que son club lui propose une prise en charge de son amende. Mais tout cela ne s’arrête pas là. Samedi soir, on prend connaissance du groupe de Rudi Garcia pour affronter Nantes au Stade de la Beaujoire ce dimanche soir (21h00) et surprise ! Lassana Diarra n’en fait pas partie.

Par conséquent, tout le monde se pose des questions : que s’est-il passé ? Va-t-il partir, sachant que le mercato chinois ne ferme ses portes que le 28 février ? Le journal L’Equipe évoquait ce samedi soir que le milieu de terrain international français ne voulait plus jouer pour le club phocéen, qu’il avait eu une discussion avec Rudi Garcia pour lui expliquer cela et que, en conséquence, le technicien français avait décidé de ne pas le convoquer pour faire le déplacement à Nantes qui permettrait à l’OM de revenir encore un peu plus près de la quatrième place.

Vers une rupture de contrat

Le joueur, lui, avait démenti via un tweet le fait qu’il ne voulait pas s’entraîner : « le mensonge a beau être rapide, la vérité le rattrape toujours. Bonne nuit, les amis ! ». Version confirmée par son entourage en toute fin de soirée sur le site de RMC Sport. Mais la radio évoque plutôt des soucis dans la négociation entre l’État-Major olympien et l’ancien joueur du Real Madrid notamment. À ce jour, une rupture de contrat serait même à l’étude et tiendrait la corde.

Le mensonge a beau être rapide, la vérité le rattrape toujours. Bonne nuit les amis ! — Lass Diarra (@Lass_Officiel) 11 février 2017

Une solution qui pourrait l’arranger puisque La Provence explique aussi ce dimanche matin que Lass Diarra serait en négociation avec un club chinois. Cette formation serait celle de Shandong Luneng Taishan, entraînée par Félix Magath. Une équipe qui pourrait le sortir de son problème de dettes au Lokomotiv Moscou (environ dix millions d’euros), puisque le club chinois pourrait prendre en charge cette amende. Une chose est sûre, on a pas fini de parler de Lassana Diarra.