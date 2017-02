Tout n’a pas toujours été facile pour Doria (22 ans) depuis son arrivée à l’Olympique de Marseille en provenance de Botafogo. Entre ses rapports délicats avec Marcelo Bielsa, ses prêts à São Paulo puis à Grenade et ses prestations marseillaises parfois décriées, le Brésilien n’a pas connu une trajectoire linéaire. « Tout a fait partie d’un processus. (...) C’était un apprentissage pour moi. Aujourd’hui, je suis plus mûr. J’ai beaucoup grandi, je vois les choses de manière différente, je me suis habitué au football européen, j’ai fait des efforts. Je ne regrette rien du passé, je veux construire mon futur désormais, c’est le plus important », a-t-il raconté ce jeudi en conférence de presse.

Aujourd’hui revenu en grâce après son but synonyme de qualification en 8e de finale de Coupe de France contre l’Olympique Lyonnais (2-1, a. p.) alors qu’il venait d’entrer en jeu au poste de latéral gauche en lieu et place de Patrice Evra, le central de formation souhaite plus que jamais s’imposer chez les pensionnaires de l’Orange Vélodrome. « Je crois que j’ai eu ma chance en latéral, je me donne tous les jours à l’entraînement, le coach me fait confiance, je donne le maximum pour aider l’équipe, où que je sois aligné », a-t-il lancé, se projetant sur le long terme avec l’écurie phocéenne.

Doria rêve d’un avenir à l’OM

Un temps cité parmi les possibles partants, Doria a marqué des points et rêve à nouveau en grand. « Je suis concentré sur Marseille, mon principal objectif est de qualifier Marseille pour l’Europe avec mes partenaires et de pouvoir montrer mes qualités. Je ne pense pas au mercato, je veux donner le maximum. J’espère pouvoir montrer tout mon potentiel. L’OM a tout pour gagner de grandes choses en Europe. Le projet est bien réel, on arrive à le démontrer. Je pense y avoir ma place, j’espère pouvoir le démontrer », a-t-il lâché avant d’insister.

« Je suis central, mais si le coach a besoin de moi, je ferai tout pour gagner, même attaquer ! (rires) Mardi, je voulais beaucoup aider l’équipe à gagner, à se qualifier. Je vais essayer de continuer comme ça, et si ça peut aider à gagner les matches, je le ferai », a conclu le Carioca sous contrat jusqu’en juin 2019. Un message déguisé à l’attention de Rudi Garcia, qui a trouvé « son but et sa prestation fantastiques », donc, mais aussi de Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta. À eux de trancher.