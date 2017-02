Ils étaient 53 052 à s’être massés à l’Orange Vélodrome pour assister à Olympique de Marseille-Olympique Lyonnais (2-1, 16e de finale de Coupe de France) ce mardi soir. Ils étaient aussi et surtout venus pour voir de leurs yeux le retour de Dimitri Payet (29 ans), recruté pour près de 30 M€ à West Ham au terme d’un long feuilleton. Il leur aura fallu attendre la prolongation et la 93e minute pour voir l’international tricolore (32 sélections, 8 réalisations) entrer en jeu. Un moment choisi par le public pour exploser.

Interrogé en zone mixte à l’issue de la rencontre, le milieu offensif, qui a remplacé Florian Thauvin, n’a pas pu cacher son émotion après cette standing ovation offerte pour son retour. « C’était un moment exceptionnel, je n’attendais pas autant de monde, autant de ferveur. Je garderai ça dans la tête. Le public a répondu présent, nous avions à cœur de le récompenser avec une victoire », a-t-il savouré, sans doute conforté dans son choix de vouloir revenir au sein du club phocéen cet hiver.

Optimiste pour la fin de la saison

Pour autant, si l’enthousiasme était total, le Réunionnais, à court de forme, n’a pas franchement crevé l’écran, connaissant du déchet dans ses tentatives et ses orientations de jeu. Conscient de ses limites du moment, notamment physiques, il a promis beaucoup de travail à ses supporters. « J’ai manqué un peu de jambes, ça faisait quasiment un mois que je n’avais pas joué, mais je suis motivé pour revenir le plus vite possible. Il y a du travail, il ne faut pas se voir trop beau mais la victoire était importante », a-t-il lâché.

Mais, aux côtés de ses nouveaux partenaires, le natif de Saint-Pierre pense rapidement pouvoir hausser son niveau. Et à le croire, l’OM de Rudi Garcia a les moyens de réussir une belle fin de saison. « Les dirigeants ont recruté des joueurs de qualité, cela a permis de rivaliser avec une équipe comme Lyon. On savait que ça ne serait pas simple, mais nous méritons cette victoire », a-t-il conclu. Avec un tel soutien, Dimitri Payet et l’OM n’ont pas le droit à l’erreur.