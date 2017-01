C’est un feuilleton qui aura duré très très longtemps - tout le mois de janvier en réalité - mais l’arrivée de Dimitri Payet ne fait presque plus de doute ce dimanche matin. En effet, Sky Sports vient d’annoncer que West Ham et l’Olympique de Marseille se sont mis d’accord sur une indemnité de transfert pour l’arrivée de l’international français sur la Canebière. Selon le média, le joueur serait en route pour Marseille afin de passer sa visite médicale.

Ce dimanche matin, plusieurs médias, qu’ils soient français ou anglais, évoquaient l’imminence d’un accord entre toutes les parties, ce qui était attendu depuis le début du mois de janvier maintenant. Le temps pressait pour l’OM puisque le mercato se termine ce mardi, mais peut-être aussi, car les dirigeants phocéens et l’entraîneur, Rudi Garcia, espèrent le voir fouler la pelouse du Stade Orange Vélodrome ce mardi pour la rencontre entre l’OM et l’OL pour le compte des huitièmes de finale de la Coupe de France.

Visite médicale aujourd’hui

Selon les informations de Sky Sports, le joueur serait actuellement en train de voyager en France afin de se rendre dans la cité phocéenne et de passer sa visite médicale. Ce samedi RMC Sport annonçait que les décideurs du club phocéen espéraient présenter Dimitri Payet ce lundi, mais pas au Centre d’entraînement Robert Louis-Dreyfus, mais plutôt dans un lieu symbolique de Marseille, ou avec vue sur le Vieux Port.

À 29 années, l’international français va donc retrouver la France et l’Olympique de Marseille seulement un an et demi après les avoir quittés. Dimitri Payet était aussi un objectif particulier pour Jacques-Henri Eyraud, le nouveau président délégué de l’OM. Le deal aurait été trouvé, selon les informations de Sky Sports, autour d’une indemnité de 25 millions de livres, soit environ 29,3 millions d’euros. Avec cette acquisition, le club marseillais frappe fort et annonce des futurs mercatos qui promettent d’être passionnants.