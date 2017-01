L’Olympique de Marseille nouveau se dévoile peu à peu. Cet hiver, Frank McCourt et Jacques-Henri Eyraud ont crédibilisé encore un peu plus leur projet en mettant la main sur deux recrues. Morgan Sanson et Patrice Evra sont ainsi venus renforcer l’effectif phocéen, tandis que l’organigramme olympien avait lui déjà vu Andoni Zubizarreta et Rudi Garcia arriver aux postes de directeur sportif et d’entraîneur. Mais un dernier dossier de taille viendrait faire passer un cap supplémentaire aux Ciel-et-Blanc.

En effet, il est de notoriété publique que l’actuel septième au classement du championnat de France de Ligue 1 veut rapatrier Dimitri Payet. Parti au clash avec West Ham, celui qui ne jure plus que par l’Orange Vélodrome attend patiemment qu’un accord soit trouvé entre les dirigeants des deux formations. En attendant, le Réunionnais aurait lui d’ores et déjà trouvé un terrain d’entente avec son ancien club sur les bases d’un contrat de quatre ans et demi et un salaire de l’ordre de 7 M€ brut par an.

L’agent de Payet dément

Des indiscrétions qui sont évidemment venues jusqu’aux oreilles de l’agent du meneur de jeu, Jacques-Olivier Auguste, lequel a tenu à apporter un démenti ferme dans les colonnes de L’Équipe ce vendredi matin : « Je démens l’existence d’un accord entre Dimitri et l’OM aux conditions évoquées, que ce soit sur la durée du contrat ou sur le montant du salaire », a affirmé le représentant de l’international tricolore (32 sélections, 8 réalisations), calmant le jeu alors que l’OM espère toujours pouvoir officialiser la venue du maître à jouer d’ici mardi soir.

La venue de l’ancien Nantais ou Stéphanois ferait en tout cas le bonheur de Patrice Evra, comme il le confirmait ce jeudi soir en conférence de presse : « Je suis venu à Marseille, j’ai parlé avec les dirigeants, je n’ai pas demandé qui vient ou qui ne vient pas, tant mieux si Dimi vient, on se connaît on a joué ensemble en Équipe de France. Mais je ne suis pas dirigeant, je reste dans mon rôle de joueur de foot », lançait-il avec pudeur. Encore un peu de patience...